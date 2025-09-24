Nghệ An hoãn các cuộc họp chưa cần thiết, ứng phó với bão Ragasa

Hôm nay 24/9, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, để chủ động ứng phó với siêu bão Rangasa và mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân các xã, phường không được lơ là, chủ quan, tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn biến của bão. Hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát, cập nhật phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó với siêu bão Ragasa với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ở mức cao nhất. Từ 12 giờ ngày 24/9/2025, tỉnh Nghệ An cấm các loại tàu thuyền, phương tiện vận tải ra khơi. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải vào bờ neo đậu để đảm bảo an toàn trước 14 giờ chiều cùng ngày.

Tỉnh Nghệ An yêu cầu các cấp sẵn sàng ứng phó với siêu bão Rasaga.

Lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường tập trung chỉ đạo, triển khai ngay các biện pháp để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện và các hoạt động trên biển, ven biển. Đặc biệt chú ý đề phòng dông lốc, sét trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp; xây dựng và thực hiện phương án bảo đảm an toàn cho khách du lịch tại các đảo và khu vực ven biển.

Đồng thời, triển khai sớm nhất các biện pháp phòng, chống bão trên biển, trên đảo, khu vực ven biển và trên đất liền, trong đó lưu ý chủ động gia cố bảo đảm an toàn nhà cửa, cắt tỉa cây xanh. Gia cố, bảo vệ công trình cơ sở hạ tầng, đê biển.

Hỗ trợ nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp sắp đến thời kỳ thu hoạch với phương châm "xanh nhà hơn già đồng" để hạn chế thiệt hại do bão.

Cùng với đó, rà soát phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp và triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đã sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan. Bố trí lực lượng, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, các hồ chứa nhỏ đã đầy nước. Tổ chức thường trực, sẵn sàng điều tiết đảm bảo an toàn công trình, hạ du khi xảy ra mưa lũ.

Tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi tình hình thiên tai và tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó bão và hoàn lưu bão. Bảo đảm thông tin thông suốt, thông tin kịp thời đến nhân dân.

Cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 9 Từ 12 giờ ngày 24/9/2025, tỉnh Nghệ An cấm các loại tàu thuyền, phương tiện vận tải ra khơi. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải vào bờ neo đậu để đảm bảo an toàn trước 14 giờ chiều cùng ngày. Sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú (bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải). Tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn