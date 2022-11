Bạo lực súng đạn khiến hơn 1 triệu người ở Mỹ tử vong trong vòng 30 năm qua

Nghiên cứu của tạp chí JAMA Network Open cho biết, hơn 1,1 triệu người đã thiệt mạng một cách có chủ ý và do tai nạn liên quan tới súng đạn trong khoảng thời gian từ năm 1990 tới 2021. Tỷ lệ tử vong do bạo lực súng đạn vẫn ở mức thấp trong năm 2004 là 10/100.000 người ở Mỹ, tuy nhiên, tỷ lệ này bắt đầu tăng từ năm 2010 và dần tiến tới mức 14,7/100.000 người, tương đương 45,5% vào năm 2021.

(Ảnh: AFP/Getty Images)

Số người chết do bạo lực súng đạn trong hai năm đầu của đại dịch Covid-19 đã tăng đáng kể, khoảng 25%. Hiện chưa rõ nguyên nhân cụ thể khiến tỷ lệ tử vong do súng đạn tăng nhanh như vậy nhưng một số nhà phân tích cho rằng các yếu tố liên quan bao gồm mất việc do dịch bệnh, bất ổn kinh tế và sự gia tăng số người mắc các bệnh về sức khỏe tâm thần trong thời gian diễn ra dịch bệnh.

Ngoài ra, việc một bộ phận người dân Mỹ tăng cường mua súng thời gian đầu của đại dịch cũng có thể góp phần khiến số ca tử vong do súng đạn tăng kể từ năm 2020. Một cuộc khảo sát tiến hành năm 2021 cho biết đã có thêm 5 triệu người ở Mỹ lần đầu tiên sở hữu súng trong khoảng thời gian từ tháng 1/2020 tới tháng 4/2021./.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn