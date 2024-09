Bảo hiểm tăng bồi thường hàng ngàn tỉ, người dân đang báo thiệt hại người và tài sản

An ủi thân nhân của người mất Đối với khối nhân thọ, theo thống kê của Bộ Tài chính, tạm tính đến ngày 10-9, tổng số người bị thương vong được bồi thường bảo hiểm là 15 người. Riêng AIA Việt Nam ghi nhận 5 khách hàng bị tử vong do cơn bão Yagi, tổng quyền lợi khoảng 6,5 tỉ đồng. Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH - BHI) tiếp nhận 6 trường hợp mất tích và 1 nạn nhân tử vong do bão Yagi. Dai-ichi bước đầu xác định có 6 nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở ở Yên Bái, ước tính chi trả 2,7 tỉ đồng. Việc bồi thường bảo hiểm giúp người thân của các nạn nhân được an ủi phần nào, có thêm tài chính để sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.