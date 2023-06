Báo động mực nước nhiều hồ đập tại Nghệ An chạm đáy

Thông tin từ Chi cục Thuỷ lợi Nghệ An cho biết, mực nước tại các hồ đập do doanh nghiệp và địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh đang xuống mức đáng báo động do nắng nóng kéo dài, trong khi những đợt mưa để bổ sung nước không xuất hiện nhiều.

Theo đó, đối với 102 hồ đập do doanh nghiệp thuỷ lợi quản lý, hiện nay chỉ có 5 hồ đầy nước bao gồm hồ Rú Gang, hồ Kèm Ải, hồ Tổng Mọ, hồ Piềng Panh và hồ Khe Hạ, trong khi cùng kỳ năm 2022 có đến 11 hồ đầy nước.

Đối với hồ có dung tích trên 70% dung tích thiết kế, năm 2022 có đến 57 hồ thì hiện nay chỉ có 25 hồ đạt mực nước này, giảm hơn 1 nửa số lượng.

Hồ khe Xiêm xã Nghi Đồng (Nghi Lộc - Nghệ An) xuống mức 29,1% dung tích thiết kế.



Đặc biệt, nếu như trong năm 2022, toàn tỉnh chỉ có 8 hồ đập do doanh nghiệp quản lý có dung tích dưới 50% dung tích thiết kế thì đến thời điểm hiện tại đã có đến 40 hồ đập có dung tích cực thấp này, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ.

Dự báo trong thời gian tới, nếu nắng nóng kéo dài, không có đợt mưa bổ sung thì dung tích tại các hồ đập sẽ còn sụt giảm mạnh, ảnh hưởng đến việc cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt.

Ngoài 102 hồ đập do doanh nghiệp quản lý, toàn tỉnh Nghệ An còn có 959 hồ đập do các địa phương quản lý. Tính đến ngày 17/6/2023 không có hồ nào đầy nước, chỉ có 160 hồ có dung tích trên 70% dung tích thiết kế; 761 hồ đập có dung tích đạt từ 40-70% dung tích thiết kế.

Đặc biệt, có 38 hồ đập sát mực nước chết khi chỉ còn xấp xỉ 20% dung tích thiết kế.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Pháp Luật Plus