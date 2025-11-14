Báo Anh vinh danh Xuân Son

Xuân Son thi đấu rất thành công trước khi chấn thương.

Tối 13/11, trong danh sách dài các ứng viên cho đề cử top 40 cầu thủ hay nhất năm 2025 của báo The Guardian gửi Tri Thức - Znews, Xuân Son bất ngờ có tên. Đáng chú ý, chân sút 28 tuổi đại diện cho Việt Nam tranh giải. Kết quả cuối cùng dự kiến được công bố vào tháng 12/2025.

Thực tế, Xuân Son không đá trận nào trong năm 2025. Anh góp mặt nhờ màn trình diễn xuất sắc giúp CLB Nam Định vô địch V.League 2023/24, đồng thời giành danh hiệu vua phá lưới, cầu thủ hay nhất ở giải đấu đầu tiên khoác áo tuyển Việt Nam là ASEAN Cup 2024.

Khả năng thắng giải, thậm chí lọt vào top 40 cầu thủ hay nhất năm của Xuân Son không cao. Tuy nhiên, việc nhận được đề cử cho thấy Xuân Son phải rất nổi bật mới gây được sự chú ý của tờ báo xứ sở sương mù.

Hàng năm, The Guardian tiến hành chọn ra cầu thủ hay nhất năm. Thành phần ban giám khảo bầu chọn gồm các cựu danh thủ nổi tiếng, HLV và nhiều nhà báo trên toàn thế giới, trong đó có Tri Thức - Znews.

Theo danh sách top 10 cầu thủ hay nhất thế giới của Guardian năm 2024, Rodri đứng nhất, xếp sau lần lượt là Vinicius Junior, Erling Haaland, Lamine Yamal, Jude Bellingham, Harry Kane, Lautaro Martinez, Florian Wirtz, Dani Carvajal và Kylian Mbappe.

Báo Guardian được lập năm 1821 với tên gọi ban đầu là The Manchester Guardian. Năm 1959, tờ này đổi tên thành Guardian và nhanh chóng trở thành một trong những báo có uy tín hàng đầu tại Anh.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn