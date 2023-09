Bạn gái Văn Hậu diện bikini, tạo dáng sexy khoe đường cong nóng bỏng

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My mới đây đã có chuyến du lịch Nha Trang cùng vợ chồng Hà Đức Chinh - Mai Hà Trang. Nàng WAG của Văn Hậu mang theo nhiều trang phục khác nhau để khoe triệt để sắc vóc “đẹp mê hồn” của mình. Doãn Hải My ưa chuộng phong cách sexy, nóng bỏng. Mỗi chuyến đi nghỉ dưỡng tại biển, Hot girl gốc Hà Thành lại gây sốt với những bộ ảnh “đốt mắt” người xem.

Trên trang cá nhân, Hải My đăng tải loạt ảnh diện bikini hồng, tạo dáng sexy khoe vóc dáng nóng bỏng. Thời gian gần đây, Doãn Hải My có dấu hiệu tăng cân khi gương mặt cô trở nên tròn hơn, vòng eo con kiến với cơ bụng săn chắc cũng đã dần lớn hơn. Theo Hải My, cô nàng đã tăng khoảng 3kg trong thời gian không quá dài.

Doãn Hải My diện bikini, tạo dáng sexy bên bờ biển

Đây là thay đổi tích cực bởi bạn gái Văn Hậu trước đó khá gầy. Người đẹp sinh năm 11 muốn có cơ thể đầy đặn hơn bằng cách ăn thả phanh để lên cân nhanh chóng. Mục tiêu của cô nàng là tăng thêm 2 cân để phù hợp với chiều cao 1m67 của mình. Dẫu lên cân, thân hình đồng hồ cát cùng đôi chân dài của Doãn Hải My vẫn khiến nhiều cô gái ao ước.

Doãn Hải My tiết lộ, người góp công rất lớn trong “công cuộc” tăng cân của mình chính là bạn trai cô - Đoàn Văn Hậu. Hải My nói: “Ép ăn thì thôi rồi, sợ luôn. Toàn tự xới thêm cơm xong gắp ti tỉ đồ ăn rồi nhìn chằm chằm bắt phải ăn hết. không ăn cũng phải ăn, nhiều khi tui tức luôn mà. Thôi thì chắc cũng nhờ thế nên béo nhanh hơn đó”.

