Soi nhan sắc cam thường của bạn gái Văn Hậu và vợ Văn Đức

Bên cạnh Hải My, nàng WAG Võ Nhật Linh cũng xuất hiện cổ vũ. Ngày CLB Công an Hà Nội vô địch V.League 2023, Văn Đức chấn thương nên không thi đấu. Nhưng anh góp công vào hành trình xưng vương của đội bóng ngành công an.