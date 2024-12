Ban công bất ngờ đổ sập khi 40 thiếu niên đang ăn mừng tốt nghiệp

Your browser does not support the video tag.

Các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến Elizabeth Drive ở Vincentia, Úc vào khoảng 11h30 tối ngày 30/11 sau khi có báo cáo về một ban công bị sập.

Một đoạn clip ghi lại vụ việc cho thấy nhóm người này đang hát, nhảy trước khi có tiếng la hét vang lên và ban công đổ sập.

"Cái quái gì thế này?", có người nói.

Một ban công bị sập ở Vincentia, Úc trong bữa tiệc tốt nghiệp trung học.

Người phát ngôn của Cảnh sát NSW xác nhận có bốn người bị thương trong vụ việc.

Người này cho biết: "Sở cảnh sát được thông báo rằng có khoảng 40 người, tất cả đều ở độ tuổi thiếu niên, có mặt trên ban công khi nó đổ sụp.

Bốn người, gồm ba nữ và một nam tuổi vị thành niên đã bị thương và được nhân viên cứu thương điều trị tại hiện trường do bị thương nhẹ ở chân và lưng, sau đó họ được đưa đến bệnh viện để tiếp tục điều trị".

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn