Khoảnh khắc tòa nhà 7 tầng bất ngờ đổ sập, 10 người thương vong

Theo News 18, 5 người đã tử vong, trong khi 5 người khác bị thương sau khi một tòa nhà bảy tầng đang xây dựng bị sập ở Bengaluru, bang Karnataka, Ấn Độ vào hôm 22/10. Bảy người đã được đưa khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập.

Số người tử vong mới đã được xác nhận bởi D Devaraja, Phó Ủy viên Cảnh sát (Đông Bengaluru), người cũng cho biết những người bị thương đã được đưa vào Bệnh viện Hosmat và Bệnh viện North.

Trong khi đó, Phó Bộ trưởng Karnataka DK Shivakumar, người đã đến thăm hiện trường vụ việc cho biết, tòa nhà này được xây dựng trái phép.

Một đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã ghi lại khoảnh khắc tòa nhà sụp đổ.

Khoảnh khắc tòa nhà 7 tầng đổ sập được camea giám sát ghi lại.

Những người đã chết được xác định là Harman, Tripal, Mohd Sahil, Sathya Raju và Shankar, tuổi của họ chưa được xác nhận.

Xe cứu hộ của sở phòng cháy chữa cháy và cứu nạn đã được huy động ngay khi nhận được thông tin về sự cố.

Hình ảnh sáng ngày 23/10 cho thấy hoạt động cứu hộ đang được tiến hành.

Tờ Hindustantimes đưa tin, trận mưa lớn trên khắp thành phố cũng được cho là một trong những lý do khiến tòa nhà sụp đổ như một bộ bài. Bengaluru ghi nhận lượng mưa 186,2 mm, được cho là lượng mưa cao nhất trong một ngày trong 25 năm qua.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn