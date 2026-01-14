Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Phùng Thành Vinh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Quang cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh chủ trì điểm cầu tỉnh Nghệ An

Chuyển đổi trạng thái từ thế bị động sang thế chủ động và ngày càng có hiệu quả hơn

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá, cuộc họp có ý nghĩa quan trọng để cùng nhìn lại tình hình, kết quả triển khai Nghị quyết số 59-NQ/TW, tổng kết những công việc đã làm được, thẳng thắn nhận định những tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó đề ra những phương hướng, nhiệm vụ lớn cho công tác hội nhập quốc tế trong năm 2026. Hội nhập quốc tế là một nội dung lớn, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế quốc gia và đảm bảo lợi ích quốc gia - dân tộc.

Việt Nam đang hội nhập sâu rộng, trong tình hình quốc tế có nhiều thay đổi, vì vậy, ứng xử của chúng ta phải thay đổi cho phù hợp và hiệu quả với tình hình hiện nay. Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định tư duy mới, cách tiếp cận mới và phương cách mới triển khai hội nhập quốc tế nhằm tranh thủ hiệu quả những điều kiện thuận lợi và giảm thiểu những tác động tiêu cực từ biến động của môi trường quốc tế.

Về mục tiêu tổng quát là đột phá và nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính đồng bộ, toàn diện, sâu rộng của hội nhập quốc tế. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần xây dựng phát triển và bảo vệ đất nước. Tranh thủ tối đa các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, nâng cao vai trò vị thế và uy tín quốc tế của đất nước…

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế trao đổi, rà soát, kiểm điểm tình hình thực hiện công tác hội nhập quốc tế trong một năm qua, trong đó có việc triển khai Nghị quyết số 59-NQ/TW và xác định các phương hướng trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, tập trung thảo luận, đánh giá kỹ tình hình triển khai; việc gì đã làm tốt, việc gì chưa làm tốt, nguyên nhân chủ quan, khách quan là gì, rút ra bài học kinh nghiệm gì khi triển khai. Phân tích, dự báo tình hình thế giới hiện nay để có các đối sách phù hợp, trên cơ sở đó tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Công tác hội nhập quốc tế có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp trực tiếp vào các thành tựu chung nổi bật của đất nước

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Ngoại giao cho biết, cùng với các Nghị quyết trụ cột, chiến lược của Bộ Chính trị, với sự ra đời của Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới là "quyết sách đột phá", đánh dấu bước ngoặt có tính lịch sử trong quá trình hội nhập của Việt Nam với việc định vị hội nhập quốc tế là động lực quan trọng đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới. Nhờ đó, công tác hội nhập quốc tế của nước ta có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp trực tiếp vào các thành tựu chung nổi bật của đất nước năm 2025 và tạo đà triển khai chủ trương, đường lối của Đại hội XIV.

Việt Nam tiếp tục tận dụng tốt mạng lưới 17 FTA với hơn 60 đối tác để thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa và thu hút đầu tư nước ngoài. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2025 dự kiến đạt mức kỷ lục 920 tỷ USD, đưa Việt Nam gia nhập tốp 15 nước có quy mô thương mại lớn nhất thế giới; quy mô xuất khẩu dự kiến đạt khoảng 500 tỷ USD; tổng vốn FDI đăng ký có thể vượt 35 tỷ USD và vốn giải ngân FDI cao nhất trong 5 năm gần đây. Cơ cấu xuất khẩu tiếp tục đa dạng và có chiều sâu hơn.

Việt Nam tạo được bước chuyển về lượng và chất, làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, đặc biệt thông qua các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao. Năm 2025, Việt Nam đã triển khai 75 hoạt động đối ngoại cấp cao, tăng gần gấp 1,5 lần so với năm 2024; nâng cấp quan hệ với 17 nước, đưa số lượng đối tác có quan hệ từ mức đối tác toàn diện trở lên 42 nước, quan hệ ngoại giao với 194 nước; ký kết hơn 330 thỏa thuận, cam kết với đối tác nhân dịp các hoạt động đối ngoại cấp cao, tăng gấp 2,5 lần năm 2024.

Doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu và đầu tư, từng bước cải thiện những điểm yếu hội nhập cố hữu, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, tăng về chất trong tham gia chuỗi cung ứng, thu hẹp khoảng cách với doanh nghiệp FDI. Hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đã có mặt tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó, năm 2025 có 6 thị trường và 2 khu vực đạt kim ngạch trên 10 tỷ USD…

Nghệ An triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo tạo nền tảng quan trọng cho hội nhập quốc tế và thu hút các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An đã quán triệt, kịp thời ban hành đầy đủ các kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 59-NQ/TW và Nghị quyết số 153/NQ-CP ngày 31/5/2025 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết số 59-NQ/TW, qua đó tạo nền tảng quan trọng cho hội nhập quốc tế và thu hút các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển.

Tỉnh Nghệ An đã tổ chức thành công nhiều đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh tại Trung Quốc, Singapore, Lào, Anh, Đức, Liên bang Nga, Hàn Quốc, Thụy Sỹ; đồng thời tham gia, tháp tùng các hoạt động đối ngoại cấp cao của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Indonesia, Singapore và ASEAN, với trọng tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, kết nối doanh nghiệp và thu hút đầu tư.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Lãnh đạo tỉnh đã đón tiếp và làm việc với nhiều đoàn quốc tế góp phần tăng cường mối quan hệ giữa tỉnh Nghệ An với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến các đối tác nước ngoài. Các hoạt động hợp tác với các tỉnh của nước CHDCND Lào tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào.

Năm 2025, Nghệ An đã cấp mới 25 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 304 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 20 dự án với tổng vốn tăng thêm 715,46 triệu USD. Tổng vốn FDI cấp mới và điều chỉnh đạt trên 1 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ.

Tỉnh phê duyệt 01 dự án do KOICA tài trợ trị giá 4,5 triệu USD; vận động 03 dự án ODA mới với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.200 tỷ đồng. Hiện toàn tỉnh có 07 dự án ODA đang triển khai với tổng vốn hơn 7.100 tỷ đồng, đầu tư trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giao thông, hạ tầng đô thị.

Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2025 của tỉnh ước đạt trên 4,5 tỷ USD, tăng 42,6%; hàng hóa của tỉnh đã xuất khẩu tới 154 quốc gia và vùng lãnh thổ. Toàn tỉnh có khoảng 20.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng nguồn nhân lực…

Tích cực thực hiện nhiệm vụ hội nhập quốc tế phù hợp với điều kiện khả năng, phù hợp với xu thế chung của thời đại

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị năm 2026, cần phải chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế bằng cách mở rộng quan hệ từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao chất lượng; từ tham gia sang dẫn dắt, định hình; không ngừng phân tích, ứng phó chủ động, linh hoạt với các vấn đề liên quan đến sự biến động của thế giới hiện nay rất nhanh, rất khó lường và đều ảnh hưởng đến lợi ích của chúng ta. Thực hiện quan điểm hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước và sự tham gia vào cuộc của người dân, doanh nghiệp là chủ thể, là trung tâm. Thực hiện ba mục tiêu: Góp phần nâng cao tiềm lực, cơ đồ, vị thế, uy tín của đất nước; hội nhập quốc tế góp phần chủ động chiến lược trong quan hệ quốc tế của đất nước; hội nhập quốc tế phải góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương trên cơ sở chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện một cách chủ động, tích cực, tăng cường chiều sâu, đẩy mạnh chiều rộng. Tích cực thực hiện nhiệm vụ hội nhập quốc tế phù hợp với điều kiện, khả năng, phù hợp với xu thế chung của thời đại, phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng và quản lý của Nhà nước.

Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc đổi mới tư duy, nhận thức và hành động, hoàn thiện lý luận của Đảng về đối ngoại và hội nhập quốc tế trong tình hình mới, xuất hiện nhiều điểm mới về xây dựng lý luận, cách làm, phương thức phải phù hợp với tình hình thực tế. Nâng cao chất lượng hội nhập quốc tế phục vụ phát triển các ngành, lĩnh vực mang tính chiến lược. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về chính trị, quân sự, an ninh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập về văn hóa sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Quyết liệt thúc đẩy ký kết và triển khai hiệu quả thực chất các cam kết thỏa thuận quốc tế. Tiếp tục phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế và đầu mối điều phối, chỉ đạo, xử lý kịp thời, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2026…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn