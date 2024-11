Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia kiểm tra công tác phòng, chống khủng bố trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Trong tỉnh

Chiều 22/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia (Ban Chỉ đạo quốc gia) do đồng chí Trung tướng Phạm Ngọc Việt - Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống khủng bố (PCKB) tại tỉnh Nghệ An.