Xác định đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân liên quan đến ông Lưu Bình Nhưỡng

Ngày 10/7, Công an tỉnh Thái Bình thông tin kết quả khởi tố điều tra đối với ông Lê Thanh Vân, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Căn cứ tài liệu điều tra vụ án; căn cứ quy định pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Thanh Vân.

Ông Lê Thanh Vân bị bắt để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" quy định tại Điều 358 Bộ luật hình sự. Cùng ngày, Viện KSND tỉnh Thái Bình đã phê chuẩn các quyết định, lệnh trên.

Ông Lê Thanh Vân. Ảnh: QH.

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đây là diễn biến trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" xảy ra tại tỉnh Thái Bình.

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, thu hồi tài sản theo quy định pháp luật.

Trong ngày, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có văn bản thông báo về việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho phép khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc và quyết định tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Thanh Vân.

Liên quan tới vụ án Lưu Bình Nhưỡng, ngày 14/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Sau đó, cơ quan này ra quyết định bổ sung về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Quá trình điều tra mở rộng vụ án cho thấy, ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản, trong thời gian giữ chức vụ Đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Dân nguyện, ông Lưu Bình Nhưỡng đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Bước đầu cơ quan điều tra xác định được số tiền trục lợi hàng trăm nghìn USD.

Tại kỳ họp thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (20/12/2023), ông Lưu Bình Nhưỡng đã bị khai trừ ra khỏi Đảng.

