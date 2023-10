Bãi bỏ quyết định của Thủ tướng về việc công bố dịch COVID-19

Trước đó, ngày 1/4/2020, Thủ tướng ký Quyết định số 447 về việc công bố dịch COVID-19. Theo đó, thời gian xảy ra dịch COVID-19 từ ngày 23/1/2020 (thời điểm xác định trường hợp đầu tiên mắc ca bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra). Địa điểm và quy mô xảy ra dịch là trên toàn quốc, nguyên nhân là do chủng mới của virus Corona gây ra. Quyết định cũng nêu rõ tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này là ở nhóm A, nguy cơ ở mức độ đại dịch toàn cầu và lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người. Quyết định đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch: Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch; khai báo, cảnh báo dịch; tổ chức cấp cứu, khám, chữa bệnh, tổ chức cách ly y tế; vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch; các biện pháp bảo vệ cá nhân; kiểm soát ra vào vùng có dịch; huy động và trưng dụng các nguồn lực cho hoạt động chống dịch... Thủ tướng yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện việc tiếp nhận, cách ly, theo dõi và điều trị người mắc bệnh. Quyết định do Thủ tướng ký cũng yêu cầu các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các tỉnh, cơ sở y tế, các tổ chức, cá nhân thực hiện theo yêu cầu phòng chống dịch và các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng.