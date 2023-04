Bắc Bộ sẽ nồm ẩm trong 3 ngày tới, Nam Bộ có nơi nắng nóng

(Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/4, Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ.

Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Đông Nam Bộ nắng nóng.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 3 ngày (từ ngày 11-13/4), khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện những cơn mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, độ ẩm trong không khí thường xuyên ở mức trên 85%, gây ra hiện tượng nồm ẩm khó chịu kéo dài.

Những ngày thời tiết nồm ẩm là khi không khí có độ ẩm rất lớn. Khi khối không khí này dịch chuyển vào trong nhà nó sẽ gặp các bề mặt đệm lạnh như sàn nhà, sàn cầu thang, tường nhà…thì hơi nước trong không khí ẩm sẽ bị bão hòa và ngưng tụ lại thành giọt trên các bề mặt đệm lạnh. Nếu hơi nước bị ngưng tụ lại càng nhiều thì nền nhà, tường nhà sẽ xảy ra hiện tượng chảy nước.

Để hạn chế nồm ẩm, người dân nên đóng kín cửa, tránh luồng gió ẩm vào nhà, có thể sử dụng điều hòa hoặc máy hút ẩm.

Ngày và đêm 11/4: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, phía Nam trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C; phía Nam 29-32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc gió Đông đến Đông Nam, phía Nam gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng miền Đông 35-37 độ C./.

Tác giả: Diệu Thúy

Nguồn tin: vietnamplus.vn