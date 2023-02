"Bà trùm" Hoàng Thị Thúy Nga tự nhận là "chủ mưu số 1"

Sáng 10-2, TAND TP HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm Hoàng Thị Thuý Nga (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH tập đoàn hành trình thành công mới – viết tắt NSJ Group, có trụ sở tại TP HCM) thông đồng với 2 cựu Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ can thiệp trái pháp luật vào đấu thầu tại Sở Y tế TP Cần Thơ gây thiệt hại cho nhà nước gần 33 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, Hoàng Thị Thuý Nga nói cáo trạng "cơ bản đúng nhưng có một số chỗ thể hiện hành vi của bị cáo chưa đúng".

Theo đó, cáo trạng của VKSND Tối cao cáo buộc Hoàng Thị Thuý Nga đã thông đồng với 2 cựu Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ là Bùi Thị Lệ Phi, Cao Minh Chu can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu để Công ty NSJ và Công ty Bình An của Hoàng Thị Thúy Nga (là 2 trong 7 công ty của NSJ Group) trúng 4 gói thầu theo giá Nga đưa ra, gây thiệt hại cho nhà nước gần 33 tỉ đồng.

Liên quan Công ty Bình An, bị cáo Nga thừa nhận công ty do mình thành lập. Lúc thành lập Công ty Bình An, Nga vẫn còn làm Phó Tổng Giám đốc của Công ty AIC. Tuy nhiên, do gặp một số vấn đề với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Tổng Giám đốc AIC) nên bà Nhàn đã nói với Nga thành lập công ty riêng, Nhàn sẽ giao việc cho. Từ đó, bị cáo Nga mua lại Công ty Bình An và bà Nhàn cũng góp vốn trong công ty này.

Bị cáo Hoàng Thị Thuý Nga.

Tuy nhiên, Nga nói đến tháng 4-2014, bị cáo đã hoàn tất chuyển nhượng cổ phần, chức danh Tổng Giám đốc Công ty Bình An cho bị cáo Hoàng Hà Anh. Chủ toạ phiên toà hỏi thực tế bị cáo có điều hành Công ty Bình An không thì Nga phủ nhận. Nga nói chỉ có vai trò hỗ trợ vận hành ở Công ty Bình An.

Nói thêm về Hoàng Hà Anh, Nga nói mình là người đã giới thiệu Hoàng Hà Anh qua Công ty Bình An (trước đó Hoàng Hà Anh cũng là nhân viên Công ty AIC).

"Bị cáo muốn Công ty Bình An trở thành nơi để các em có thu nhập chứ không phải chỉ làm công ăn lương. Bị cáo mong muốn sáp nhập bình an vào NSJ Group nhưng chưa làm thủ tục xong" – bị cáo Nga nói.

Bị cáo Nga còn nói cáo trạng xác định bị cáo và 2 cựu lãnh đạo Sở Y tế TP Cần Thơ là Bùi Thị Lệ Phi, Cao Minh Chu là chủ mưu nhưng bị cáo xác định bị cáo là "chủ mưu số 1".

"Nếu không có bị cáo thì không có vụ án này, các bị cáo khác không đứng ở đây" – Nga nói.

Cũng theo cáo trạng, Hoàng Thị Thuý Nga đã gặp riêng ông Võ Thành Thống - nguyên Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (sau này là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nghỉ hưu trước tuổi đầu tháng 11-2022), nhờ ông Thống giới thiệu với bà Phi. Trước tòa, bị cáo Nga phủ nhận nhờ ông Thống "tác động" liên quan việc thông thầu. Nga nói có quan hệ thân thiết với ông Thống, do đó lần gặp mặt ông Thống chỉ để thăm hỏi, giới thiệu công việc mới của Nga vì lúc này Nga đã nghỉ việc tại Công ty AIC.

Liên quan việc bị cáo Nga đã đến nhà bà Phi và đầu tháng 12-2019 để "lại quả" 3 tỉ đồng mà kết quả điều tra thể hiện, bị cáo phủ nhận. Nga nói do hôm đó, Nga và nhân viên đi Côn Đảo. Tuy nhiên, do nhân viên không đặt được vé máy bay đi từ TP HCM nên phải bay chuyến TP Cần Thơ – Côn Đảo. Quá trình đi từ TP HCM xuống Cần Thơ, bị cáo có nhờ nhân viên đi rút 3 tỉ đồng và ghé nhà bà Phi thăm hỏi chứ không phải đi "lại quả".

Lý giải vì sao đi Côn Đảo lại mang nhiều tiền như thế, Nga nói bị cáo kết hợp đi công việc. Đồng thời để chứng minh Nga có mang 3 tỉ đồng đi Côn Đảo, bị cáo đề nghị HĐXX kiểm tra máy soi ở sân bay.

Đối với 200 triệu đồng cáo trạng thể hiện Nga đã đưa cho Sở Y tế TP Cần Thơ, Nga chỉ nói có thể đã đưa 100 triệu đồng nhưng không nhớ rõ.

Bị cáo Bùi Thị Lệ Phi cũng phủ nhận đã nhận 3 tỉ đồng. Tuy nhiên đối với 200 triệu đồng, bị cáo khai có thể Sở Y tế TP Cần Thơ đã nhận 100 triệu đồng.



