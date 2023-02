Bà nội và cô ruột bị cháu trai sát hại dã man

Ngày 26-2, tin cho biết Công an huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội) phối hợp với lực lượng chức năng đã bắt giữ hung thủ sát hại 2 người phụ nữ ở xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên vào ngày 23-2.

Phạm Văn Đức tại cơ quan công an. Ảnh: T.H.

Trước đó, trưa cùng ngày 23-2, nhiều người dân xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên phát hiện 2 người là cụ bà Đ.T.L. (90 tuổi) và con là bà P.T.T. (58 tuổi) tử vong bất thường tại nhà riêng. Tại hiện trường, xung quanh 2 nạn nhân có nhiều vết máu, nghi bị sát hại.



Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định nghi phạm Phạm Văn Đức (38 tuổi, là cháu ruột của hai nạn nhân, làm nghề sơn bả). Do đó, Ban chuyên án đã khẩn trương điều tra, truy bắt nghi phạm Phạm Văn Đức.



Sau 3 ngày gây ra vụ án, đến 2 giờ 20 phút sáng nay 26-2, tại một cơ sở chuyên sơn bả trên địa bàn TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), tổ công tác Công an huyện Phú Xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng, đã bắt giữ được Phạm Văn Đức. Ngay sau khi bắt được Đức, lực lượng chức năng đã di lý nghi phạm về trụ sở Công an huyện Phú Xuyên.



Bước đầu khai nhận với Công an, Đức cho biết do ấm ức việc bị bà nội và cô ruột không cho bán đất, Đức lên kế hoạch sát hại 2 người phụ nữ này. Do đó, Đức đã đến nhà cụ L. và bà T., dùng tuýp sắt ra tay.



Tác giả: Ninh Cơ

Nguồn tin: Báo Người lao động