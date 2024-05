Bà bán rau vay cầm cố sổ tiết kiệm để chuyển hơn 3 tỷ đồng, cán bộ tín dụng trì hoãn giao dịch rồi báo công an, được ngân hàng khen thưởng đột xuất

Vào lúc 14h30 phút ngày 3/5/2024, khách hàng L.T.N thường trú tại thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đến Agribank chi nhánh Hàm Thuận Bắc Bình Thuận làm thủ tục vay cầm cố sổ tiết kiệm để chuyển tiền vào tài khoản của chính bà N mở tại Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank).

Bộ phận kế toán đã hướng dẫn khách hàng xác nhận số dư để thực hiện giao dịch cầm cố sổ tiết kiệm nhằm không bị mất lãi khi rút tiền trước hạn. Sau đó, bà LTN đến phòng Khách hàng để thực hiện vay cầm cố tại quầy giao dịch của Cán bộ tín dụng (CBTD) Nguyễn Minh Khanh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, đồng chí Nguyễn Minh Khanh kiểm tra thấy khách hàng có 2 sổ tiết kiệm kỳ hạn gửi đều là 12 tháng và đều chưa đến hạn. Đồng chí Nguyễn Minh Khanh khi tiếp nhận hồ sơ nhận thấy khách hàng có biểu hiện rất lo lắng, trình bày mục đích vay vốn mâu thuẫn, điện thoại của khách hàng luôn có người gọi tới, do vậy đã suy đoán là có thể khách hàng đang đối tượng xấu lừa đảo chuyển tiền nên đã tạm thời trì hoãn thực hiện giao dịch và báo cáo Phó Giám đốc phụ trách chi nhánh phối hợp giải quyết.

Nhận được báo cáo sự việc của cán bộ tín dụng, đồng chí Phó Giám đốc phụ trách chi nhánh đã gặp khách hàng và mời khách hàng vào phòng làm việc để tìm hiểu; dù đã giải thích là khách hàng có thể đang bị lừa đảo, phương thức giải ngân chưa phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước nên tạm thời chưa giải được để thuyết phục khách hàng nói sự thật, nhưng khách hàng vẫn không hợp tác và đề nghị cho rút hết số tiền tiết kiệm trước hạn để chuyển vào tài khoản của chính khách hàng tại ngân hàng Ngoại thương để thực hiện giao dịch mua bán bất động sản.

Trong quá trình làm việc với khách hàng thì điện thoại của khách hàng liên tục có người gọi tới, xác định đây có thể là vụ lừa đảo, nên chi nhánh đã gọi điện thoại cho Công an thị trấn Ma Lâm để phối hợp xác minh và ngăn chặn, Công an thị trấn Ma Lâm đã cử Thượng úy Nguyễn Lê Hoài Thắng, Phó trưởng Công an thị trấn tới Agribank chi nhánh Hàm Thuận Bắc Bình Thuận làm việc.

Qua quá trình xác minh, bà N đang cư ngụ tại thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, đã lớn tuổi, buôn bán rau củ ở chợ Ma Lâm, không thường xuyên giao dịch với số tiền lớn.

Sau khi trấn tĩnh lại bà N mới tường trình lại là bà bị một đối tượng xưng danh là cán bộ của Bộ Công An gọi điện tới, nói là bà có liên quan đến một vụ tàng trữ ma túy và đang bị điều tra ở Hà Nội, yêu cầu bà chuyển tiền vào tài khoản của chính mình mở tại Vietcombank để “phục vụ công tác điều tra” số tiền là 3,2 tỷ đồng, sau khoảng một tuần điều tra nếu bà không vi phạm thì Nhà nước sẽ hoàn trả tiền lãi trên số tiền bà đã chuyển vào tài khoản và nhấn mạnh rằng tiền trong tài khoản của chính bà thì không ai có thể lấy và không mất được (do bà N khai là có số tiền tiết kiệm đang gửi tại ngân hàng chưa đến hạn nên đối tượng yêu cầu bà ra ngân hàng làm thủ tục vay cầm cố hoặc rút tiết kiệm trước hạn và yêu cầu trong thời gian điều tra không được thông báo với bất kỳ một người nào cho đến khi vụ án kết thúc, nếu bà để cho người nào biết hoặc chuyển tiền không đúng thời hạn trong ngày 3/5/2024 sẽ bị tăng hình phạt từ thêm từ 3 đến 6 năm).

Qua quá trình vận động thuyết phục của cán bộ Công an thị trấn Ma Lâm và lãnh đạo Agribank chi nhánh Hàm Thuận Bắc, bà N đã nhận ra đây là chiêu trò lừa đảo của các đối tượng xấu nên đã đồng ý không vay cầm cố hoặc rút tiền tiết kiệm trước hạn. Bà cám ơn Agribank chi nhánh Hàm Thuận Bắc Bình Thuận cũng như Công an thị trấn Ma Lâm đã tận tình giúp đỡ ngăn chặn nếu không bà sẽ mất hết số tiền tiết kiệm (tài sản lớn bà đã dành dụm nhiều năm).

