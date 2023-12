Australia sẽ đóng cửa toàn bộ các nhà máy điện than trong 15 năm tới

Trong một báo cáo công bố hôm nay, Cơ quan quản lý thị trường điện Australia dự báo đến năm 2038, tức là sớm hơn 5 năm so với dự báo trước đó, các nhà máy điện than tại Australia sẽ đóng cửa hoàn toàn do không thể chịu được sức ép từ chi phí bảo trì tăng cao, nguồn cung than hạn chế và sự cạnh tranh mạnh mẽ của năng lượng mặt trời và năng lượng gió.

Trong bối cảnh việc đóng góp của điện than vào lưới điện đang ngày càng giảm, báo cáo dự đoán nước này sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu năng lượng trong giai đoạn chuyển đổi. Việc bang New South Wales, đang đầu tàu kinh tế và đông dân nhất tại Australia ngày hôm qua kêu gọi người dân sử dụng điện tiết kiệm khi nhiệt độ lên tới 40độ C đã phần nào phản ánh thực tế này.

Nhà máy điện than Mount Piper tại Lithgow, bang New South Wales, Australia (Ảnh: Getty)

Để giải quyết tình trạng này, Cơ quan quản lý thị trường điện Australia kêu gọi nước này cần đầu tư mạnh hơn vào việc phát triển năng lượng tái tạo, trong đó đặc biệt chú ý ý tới việc xây dựng hệ thống truyền tải điện dài khoảng 5.000km, tăng gấp 3 lần nhà máy sản xuất điện từ năng lượng tái tạo, tăng gấp đôi lượng điện lưu trữ và các nhà máy thủy điện và điện khí.

Việc các gia đình lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời cũng đang đóng góp nguồn năng lượng quan trọng vào lưới điện của Australia và cần được tiếp tục khai thác hiệu quả. Báo cáo của Cơ quan quản lý thị trường điện Australia cho biết, trong quý đầu của năm nay, lượng điện năng đóng góp vào lưới điện từ các tấm pin năng lượng lắp đặt trên các mái nhà ở nước này nhiều hơn lượng điện đóng góp từ các nhà máy điện mặt trời, điện gió, thủy điện và điện khí.

Dự kiến, đến năm 2050, các tấm pin năng lượng mặt trời lắp đặt trên mái nhà tại Australia sẽ sản xuất ra 18 gigawatt điện.

Tác giả: Việt Nga

Nguồn tin: vov.vn