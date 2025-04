Apple khuyên người dùng iPhone 16 vứt bỏ ốp lưng

Một quảng cáo mới được cho là của iPhone 16 từ Apple đang gây xôn xao khi dường như gửi đi một thông điệp chưa từng có: người dùng có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng chiếc điện thoại này mà không cần đến ốp lưng bảo vệ. Đây được xem là động thái bất ngờ, phá vỡ thông lệ của chính Apple và các hãng khác, đồng thời nhấn mạnh vào độ bền vượt trội của sản phẩm, đặc biệt là công nghệ kính Ceramic Shield độc quyền.

Từ trước đến nay, các nhà sản xuất smartphone, dù liên tục quảng bá về độ bền, vẫn ngần ngại khuyên người dùng từ bỏ chiếc ốp lưng quen thuộc. Lý do có thể vì họ chưa hoàn toàn tự tin vào khả năng "sống sót" của thiết bị sau những cú rơi ngẫu nhiên, hoặc đơn giản là không muốn ảnh hưởng đến thị trường kinh doanh phụ kiện ốp lưng đầy lợi nhuận.

Apple ngầm khuyên người dùng iPhone không cần dùng ốp lưng.

Tuy nhiên, đoạn quảng cáo mới nhất của Apple lại vẽ nên một viễn cảnh khác. Video mô tả cảnh chiếc iPhone 16 tuột khỏi tay người dùng và rơi xuống đất, nhưng sau đó vẫn hoạt động hoàn hảo, không một vết xước. Thông điệp rất rõ ràng là nhờ có lớp kính Ceramic Shield siêu cứng, người dùng có thể không cần phải quá lo lắng về những sự cố bất cẩn thường ngày.

Động thái này, dù chỉ là ngầm ám chỉ qua quảng cáo, vẫn có thể coi là một bước ngoặt thú vị. Nó diễn ra trong bối cảnh toàn ngành công nghiệp smartphone đang chứng kiến những bước tiến vượt bậc về độ bền.

Video quảng cáo mới về độ bền của Apple.

Các hãng Android Trung Quốc không ngừng cải thiện khả năng chống bụi, chống nước. Corning, nhà sản xuất kính cường lực Gorilla Glass danh tiếng, cũng tự hào tuyên bố thế hệ Gorilla Armor 2 mới nhất (được trang bị trên flagship như Samsung Galaxy S25 Ultra) có thể chịu được va đập khi rơi từ độ cao lên đến 2,2 mét xuống các bề mặt cứng mô phỏng bê tông. Dường như một trang sử mới về độ bền điện thoại đang đến.

Tác giả: Đào Hoàng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn