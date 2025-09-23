Apple Intelligence đã có tiếng Việt

Màn hình cài đặt Apple Intelligence.

Apple vừa phát hành iOS 26.1, bản thử nghiệm đầu tiên cho lập trình viên. Trên phiên bản này, bộ công cụ Apple Intelligence hỗ trợ tiếng Việt, cho phép sử dụng các tính năng cơ bản như xử lý văn bản, tóm tắt thông báo…

Để sử dụng Apple Intelligence tiếng Việt, cần bật tính năng Bản cập nhật beta (dành cho nhà phát triển) trong phần cài đặt, sau đó nâng cấp lên iOS 26.1 Developer beta 1.

Apple Intelligence hỗ trợ iPhone 15 Pro trở lên, iPad mini A17 Pro, iPad và Mac với chip M1 trở lên, Apple Vision Pro và một số mẫu Apple Watch nhất định. Do là bản dùng thử, người dùng nên sao lưu thiết bị hoặc sử dụng máy phụ.

Sau khi cập nhật iOS 26.1, chọn Thiết lập Apple Intelligence trong màn hình chào mừng để hệ thống tải các mô hình cần thiết. Người dùng cũng có thể kích hoạt Siri với tiếng Việt, vừa được hỗ trợ hồi đầu năm.

Bên cạnh tiếng Việt, các ngôn ngữ khác được Apple Intelligence hỗ trợ trên iOS 26.1 gồm tiếng Đan Mạch, tiếng Hà Lan, tiếng Na Uy, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Thụy Điển, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Trung (Phồn thể).

Kế hoạch hỗ trợ tiếng Việt cho Apple Intelligence được công bố từ năm ngoái. Thời điểm đó, Táo khuyết chỉ ghi nhận thời điểm phát hành “bắt đầu từ tháng 4” chứ không chia sẻ thời gian cụ thể.

iOS 26.1 cũng thêm ngôn ngữ cho tính năng dịch trực tiếp bằng AirPods (AirPods Live Translation) gồm tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Ý và tiếng Trung.

Ngoài bổ sung ngôn ngữ cho Apple Intelligence và AirPods Live Translation, iOS 26.1 tinh chỉnh một số tính năng như mở rộng hiệu ứng Liquid Glass trong ứng dụng gọi điện, vuốt để chuyển nhạc trong Apple Music cùng một số thay đổi nhỏ.

Hiện tại, iOS 26.1 mới phát hành bản dùng thử cho lập trình viên. Nếu không có nhu cầu trải nghiệm sớm, người dùng có thể chờ các phiên bản tiếp theo gồm thử nghiệm rộng rãi (public beta) hoặc bản phát hành chính thức.

Tác giả: Phúc Thịnh

Nguồn tin: znews.vn