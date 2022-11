Apax Leaders ‘thất hứa’, không làm việc với phụ huynh và giáo viên

Trung tâm Anh ngữ Apax - Apax Leaders Vinh 2.

Ngày 24/11, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, đến hiện tại đơn vị vẫn chưa nhận được văn bản cam kết, thỏa thuận lộ trình trả tiền học phí, tiền lương giữa Công ty CP Anh ngữ Apax (gọi tắt là Công ty Apax, có trụ sở chính tại Hà Nội) đối với phụ huynh, học sinh và người lao động tại Nghệ An.

Trước đó, như Báo Giáo dục và Thời đại đưa tin, ngày 3/11/2022, Sở GD&ĐT Nghệ An có buổi làm việc với Công ty CP Anh ngữ Apax do bà Tô Thị Kim Thủy, Giám đốc hành chính nhân sự làm đại diện. Buổi làm việc còn có sự tham dự của đại diện Công an tỉnh Nghệ An.

Tại buổi làm việc, Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu Công ty Apax phải tổ chức làm việc với toàn bộ phụ huynh, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên mà công ty đang nợ tiền. Tổ chức ký kết và xây dựng lộ trình giải quyết kinh phí với từng trường hợp.

Thời gian thực hiện việc ký kết và gửi văn bản về Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An trước ngày 24/11/2022. Các văn bản nêu trên phải có chữ ký của một bên là Công ty CP Anh ngữ Apax và một bên là phụ huynh, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Cam kết là thế, tuy nhiên Công ty Apax đã “thất hứa” khi đến nay không tổ chức làm việc với các phụ huynh, học sinh và người lao động mà doanh nghiệp này đang nợ tiền học phí, tiền lương.

Trong thời gian vừa qua, doanh nghiệp này liên tục dính các “lùm xùm” tại Nghệ An và nhiều địa phương khác vì liên quan đến việc nợ lương người lao động, nợ tiền đối tác cho thuê mặt bằng và thu tiền học phí nhưng không mở lớp.

Từng làm Quản lý vận hành tại Trung tâm Anh ngữ Apax - Apax Leaders Vinh 2 (số 146, đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Hưng Phúc, TP Vinh), chị Vi Thị Thanh Sang (SN 1989, trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh) cho biết, hiện tại Công ty Apax vẫn đang nợ chị số tiền hơn 109 triệu đồng; trong đó, nợ lương hơn 77,3 triệu đồng, nợ tiền BHXH hơn 31,7 triệu đồng.

Bên cạnh đó, mặc dù hàng tháng Công ty Apax đều khấu trừ một phần tiền lương của chị Sang để đóng BHXH. Tuy nhiên, khi sinh người con thứ 2 (tháng 1/2021), đã gần 2 năm trôi qua nhưng chị vẫn chưa được công ty chi trả chế độ thai sản.

Trên app BHXH được cài đặt trong điện thoại của chị Sang cũng không hiển thị quá trình tham gia bảo hiểm tại khoảng thời gian chị làm việc tại Công ty Apax (từ năm 2015-2022).

Chị Sang từng nhiều lần gửi mail đến công ty cũ để đòi quyền lợi, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Phía Công ty Apax cũng không liên hệ với chị để làm việc như cam kết với Sở GD&ĐT Nghệ An.

Trong khi đó, chị N.T.T.H. (trú tại phường Hưng Phúc, TP Vinh) phản ánh, cuối tháng 3/2021, chị đóng 28.000.000 đồng để đăng ký khóa học cho con tại Apax Leaders Vinh 2. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên sau đó trung tâm phải đóng cửa tạm dừng hoạt động.

Đến tháng 3/2022, tình hình dịch Covid-19 tại Nghệ An được khống chế, nhưng Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Vinh 2 vẫn “im hơi, lặng tiếng”. Con chị Hà không nhận được thông báo đi học trở lại khiến phụ huynh này hết sức lo lắng và nóng ruột.

Sau 3 tháng chờ đợi, nữ phụ huynh này yêu cầu Công ty Apax hoàn trả lại 28 triệu đồng tiền học phí đã đóng. Chị H. cho biết, phía trung tâm Apax hẹn muộn nhất ngày 20/10 sẽ trả lại toàn bộ tiền, tuy nhiên đã hơn một tháng chị vẫn chưa nhận được phản hồi.

“Tháng 11 rồi mà chưa có thông báo gì, gọi điện thì cứ bảo là để em (nhân viên) gọi lại sau, nhưng trên thực tế chẳng bao giờ thấy gọi lại cả”, chị H. kể và cho biết mình đã mất lòng tin vào trung tâm Anh ngữ này.

Cũng giống như chị Sang, chị H. cho biết, đến chiều 24/11, chị vẫn chưa nhận được bất cứ liên hệ nào từ phía Công ty Apax để làm việc, thỏa thuận trả lại tiền học phí.

Liên quan đến các vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT nghệ An cho biết, sau ngày 24/11, nếu Công ty Apax không thực hiện đúng cam kết, sở sẽ tiến hành kiểm tra, nếu phát hiện công ty vi phạm quy chế hoạt động, gây bức xúc trong dư luận sẽ cho đình chỉ hoạt động.

