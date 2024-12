"Anh trai" Hùng Huỳnh xin lỗi, khoá MV sau khi nhận bão tẩy chay từ fan BTS

Khuya 17/12, Hùng Huỳnh - Anh Trai được chú ý từ chương trình Anh Trai Say Hi bất ngờ đăng tải tâm thư xin lỗi. Trên trang cá nhân, Hùng Huỳnh trải lòng về tâm trạng những ngày này, gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng đồng thời đính kèm bức ảnh cúi đầu tone đen trắng.

Dòng trạng thái nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Sau 7 giờ, bài đăng xin lỗi của Hùng Huỳnh đã thu về gần 30 nghìn lượt reaction và hàng nghìn bình luận tương tác.

Nguyên văn bài đăng xin lỗi: "Em là Hùng Huỳnh, Em đã đọc hết bình luận mấy ngày nay của mọi người, thật sự không thể ngủ được và muốn nói rất nhiều điều. Em trân trọng và thấu hiểu tất cả những góp ý cho em đều là những điều tốt mà em chắc chắn phải tiếp nhận để cải thiện trong tương lai. Em cảm thấy mình thật may mắn khi luôn có mọi người ở đó chỉ cho em những gì còn chưa tốt cần cố gắng. Xin mọi người góp ý thêm cho em, em sẽ lắng nghe tất cả bằng cả trái tim để làm tốt hơn về sau. Em sẽ làm được, em cám ơn mọi người rất nhiều! Và sau sự việc vừa qua em muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến tất cả mọi người vì đã vô tình để những thông tin này làm ảnh hưởng đến mọi người. Em Hùng Huỳnh luôn biết ơn và sẽ luôn cố gắng tiếp thu, học hỏi bằng một tinh thần cầu tiến nhất để hoàn thiện hơn trong tương lai".

Hùng Huỳnh đăng tâm thư xin lỗi đêm 17/12

Dù không đề cập trực tiếp, nhưng người hâm mộ và cả những cư dân mạng update thông tin thường xuyên đều biết Hùng Huỳnh xin lỗi vì sản phẩm debut - MV Chẳng Thể Nhắm Mắt dính nghi vấn đạo nhái Jung Kook (BTS).

Hậu Anh Trai Say Hi, Hùng Huỳnh đánh dấu màn ra mắt làng nhạc với MV Chẳng Thể Nhắm Mắt, phần nhạc được hit-maker của HIEUTHUHAI - Kewtiie sản xuất. Nhưng vừa lên sóng không bao lâu, MV Chẳng Thể Nhắm Mắt bị fan Kpop tố đạo nhái vì tạo hình và nhiều phân cảnh tương đồng với MV Standing Next To You của Jung Kook (BTS).

MV của Hùng Huỳnh bị tố đạo nhái MV Standing Next To You - Jung Kook

Ban đầu, tranh cãi chỉ dừng lại trên các nền tảng MXH. Mọi thứ bùng phát gay gắt sau khi Kewtiie - music producer của bài hát cập nhật Threads "var thẳng" với fandom BTS. Cụ thể, Kewtiie update 2 bài đăng, đầu tiên là hình ảnh của huyền thoại Michael Jackson, kèm chú thích "Cũng từ đây mà ra hết mà, gì mà căng".

Kewtiie nhắm đến những Army chỉ trích Hùng Huỳnh đạo Jung Kook. Bởi hình mẫu Michael Jackson mà Kewtiie viện dẫn chính là cảm hứng của Jung Kook trong MV Standing Next To You. Sau đó, nam producer xoá bài đăng này, thay bằng hình ảnh album GOLDEN đính kèm lời lẽ đụng chạm Army.

Bài đăng gây sóng gió của Kewtiie - music producer của HIEUTHUHAI

Tranh cãi gay gắt hơn cả là vì động thái của Kewtiie. Kiên Ứng - đạo diễn MV Chẳng Thể Nhắm Mắt cũng bị réo tên. Tương tác của fan 2 chương trình Anh Trai - Anh Tài vốn "như nước với lửa" lại càng thêm rạn nứt vì Kiên Ứng bị fan Hùng Huỳnh quy kết trách nhiệm trong ồn ào sao chép phong cách.

Fan BTS làm căng, đẩy ồn ào đạo nhái ra quốc tế

Một cuộc chiến mới giữa fan Anh Trai Say Hi và fan BTS nổi lên trên mọi nền tảng. Thậm chí, các Army Việt còn mass trending trên X, khiến đông đảo fan quốc tế của BTS vào cuộc, yêu cầu HYBE làm rõ cáo buộc Hùng Huỳnh đạo nhái MV Standing Next To You. Tính đến đêm 17/12, đã có gần 40 nghìn bài đăng trên X (Twitter) liên quan đến chủ đề đạo nhái, những tài khoản fan quốc tế "đầu tàu" của BTS đều kêu gọi mass report MV Chẳng Thể Né Tránh. Tại Việt Nam, cuộc chiến càng gay gắt hơn khi các Army tập trung báo cáo, dislike MV đầu tay của Hùng Huỳnh và tấn công cả những nhãn hàng làm việc cùng ca sĩ này.

Fan BTS không tha thứ cho Hùng Huỳnh dù đã đăng bài xin lỗi

Tình hình leo thang, Hùng Huỳnh và ekip vẫn lên tiếng xoa dịu fan, nhưng nhất quyết không đề cập đến tranh cãi đạo nhái cho đến bài đăng xin lỗi khuya 17/12. Dù đã xin lỗi, Hùng Huỳnh vẫn tiếp tục bị fan BTS phản đối, yêu cầu gỡ MV. Army cho rằng lời xin lỗi của Hùng Huỳnh thiếu chân thành, chỉ "xin lỗi người bị ảnh hưởng", trong khi không giải quyết được mâu thuẫn cốt lõi là nghi vấn đạo nhái Standing Next To You.

Phản ứng của fan BTS:

- Người cần xin lỗi là Jung Kook kìa, ăn cắp đã rồi lên xin lỗi ai vậy?

- Xoá MV, không nói nhiều, làm ảnh hưởng đến hình ảnh nghệ sĩ Việt Nam rồi.

- Là sao, xin lỗi ai, xin lỗi vì cái gì? Nói cho rõ ra.

- Có xin lỗi nhưng không đáng kể, chưa thấy đi vào giải thích vấn đề chính đó.

- Tiếp tục mass report nhé. Army không bỏ qua chuyện này.

- Vậy cuối cùng là bạn đang xin lỗi về vấn đề gì? Bạn xin lỗi ai? Tôi không cảm thấy được thành ý trong bài xin lỗi này của bạn, hoặc do đối tượng bạn nhắm đến trong bài là fan của bạn chứ không phải BTS hay ARMY, những người trực tiếp bị hành vi đạo nhái của bạn cùng ekip làm tổn hại. Tôi hoan hỉ với nghệ thuật nước nhà, tôi luôn tâm niệm rằng các nghệ sĩ Việt Nam hoàn toàn có thể cho ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng không thua kém bất kì quốc gia nào khác nhưng việc làm của bạn khiến tôi phải suy nghĩ lại đấy. Tôi xin được phép trích dẫn lời dạy của Bác Hồ trong Bài nói chuyện tại lớp đào tạo hướng dẫn viên các trại hè cấp 1, ngày 12 tháng 6 năm 1956 như sau: "Có tài phải có đức. Có tài không có đức, tham ô hủ hóa có hại cho nước. Có đức không có tài như ông bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai." Trước khi làm nghệ thuật, nghệ sĩ cần trui rèn đạo đức trước đã nhé và tôi xin nói thẳng luôn "hắc hồng cũng là hồng nhưng hắc hồng chưa bao giờ trường hồng". Cảm ơn và sẽ tiếp tục tẩy chay các hoạt động của bạn trong tương lai.

Fan BTS nói chung và Jung Kook nói riêng là fandom đông đảo, hoạt động mạnh nhất thế giới hiện tại

Hùng Huỳnh gặp biến cố ngay trong sản phẩm đầu tay vì "đụng độ" với fandom lớn nhất thế giới. Sáng 18/12, nhiều fan phát hiện Hùng Huỳnh đã tạm khoá MV Chẳng Thể Nhắm Mắt ngay giữa bão chỉ trích của fan BTS.

Sáng 18/12, nhiều fan phát hiện Hùng Huỳnh đã tạm khoá MV Chẳng Thể Nhắm Mắt

