Ảnh, clip: Hiện trường hoang tàn sau "tai nạn nhà máy hóa chất tồi tệ nhất trong lịch sử" Hàn Quốc, số người chết tăng cao

Clip: Hiện trường vụ cháy nhà máy pin tại Hàn Quốc (Nguồn: Chosun News)

Lúc 10 giờ 31 sáng ngày 24/6 (giờ địa phương) tại tòa nhà số 3 của nhà máy Aricell thuộc Khu liên hợp công nghiệp Jeongok ở Hwaseong (tỉnh Kyunggi, Hàn Quốc) đã xảy ra một đám cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về cả người và của (Ảnh: News 1)

Đến 18h30 cùng ngày (giờ địa phương), Sở cảnh sát đã xác nhận số người tử vong lên đến 22 người, 2 người bị thương nặng và 6 người bị thương nhẹ. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm một người đang mất tích

Được biết, trong số 22 người thiệt mạng có 20 người nước ngoài: 18 người Trung Quốc, 1 người Lào và 1 người chưa rõ quốc tịch. Ngoài ra, còn có 2 người khác được xác nhận là công dân Hàn Quốc (Ảnh: Yonhap News)

Do đám cháy bùng phát tại một nhà máy xử lý hóa chất độc hại và có lo ngại về thương vong lan rộng, sở cứu hỏa đã ban hành cảnh báo ứng phó mức 2 và 145 lính cứu hỏa, 50 phương tiện, trong đó có xe bơm đã được huy động để dập tắt đám cháy (Ảnh: Yonhap News)

Theo truyền thông, khoảng 35.000 sản phẩm pin lithium thành phẩm được lưu trữ trong nhà máy này đã phát nổ hàng loạt. Đây có thể là nguyên nhân gây ra đám cháy, dù chưa được cơ quan điều tra xác nhận.

Cột khói bốc lên cao hàng chục mét từ đám cháy

Được biết, hiện thông tin cá nhân của người tử vong vẫn chưa được xác nhận do thi thể bị cháy đen, phải tiến hành xét nghiệm ADN để nhận dạng

Truyền thông Hàn Quốc cho biết vụ cháy này dự kiến ​​sẽ được ghi nhận là "tai nạn nhà máy hóa chất tồi tệ nhất trong lịch sử"

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn