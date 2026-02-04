Ăn trứng kiểu này cực hại sức khỏe, nhiều người vẫn thường làm mà không biết

Ăn trứng sống hoặc trứng lòng đào quá mức

Nhiều người có quan niệm sai lầm rằng ăn trứng sống hoặc trứng lòng đào sẽ giữ trọn vẹn dưỡng chất và giúp "mạnh" hơn. Tuy nhiên, protein trong trứng sống rất khó hấp thụ do chứa chất ức chế enzyme tiêu hóa. Nguy hiểm hơn, trứng chưa chín kỹ thường tiềm ẩn vi khuẩn Salmonella – tác nhân hàng đầu gây ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy và nôn mửa nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, bạn nên chế biến trứng chín tưới để cơ thể hấp thụ được tới 99% hàm lượng dinh dưỡng.

Luộc trứng quá lâu đến mức biến màu

Việc luộc trứng quá kỹ cho đến khi lòng đỏ xuất hiện một lớp màng màu xanh xám bao quanh là một sai lầm phổ biến. Lớp màng này là kết quả của phản ứng hóa học giữa sắt trong lòng đỏ và lưu huỳnh trong lòng trắng tạo thành chất sắt sunfua. Hợp chất này không chỉ làm trứng có mùi hăng khó chịu mà còn khiến hệ tiêu hóa khó xử lý, gây đầy bụng, khó tiêu và làm giảm đáng kể giá trị dinh dưỡng của thực phẩm.

Ăn trứng gà cùng với sữa đậu nành

Thói quen kết hợp trứng và sữa đậu nành trong bữa sáng tưởng chừng hoàn hảo nhưng thực tế lại rất kỵ nhau. Trong sữa đậu nành có chứa chất ức chế Trypsin, một hoạt chất ngăn cản quá trình phân giải và hấp thụ protein của cơ thể. Khi ăn cùng lúc, protein chất lượng cao trong trứng sẽ bị chất này làm vô hiệu hóa, dẫn đến tình trạng lãng phí dinh dưỡng và gây ra các triệu chứng đầy hơi, đình trệ hệ tiêu hóa.

Cho thêm đường hoặc bột ngọt khi chế biến

Nhiều bà nội trợ có thói quen nêm đường hoặc bột ngọt khi chiên, kho trứng để tăng hương vị đậm đà. Tuy nhiên, ở nhiệt độ cao, axit amin trong trứng sẽ phản ứng với đường tạo thành một hợp chất mang tên Glycosyl lysine. Đây là một chất rất khó hấp thụ đối với cơ thể người, thậm chí nếu tích tụ lâu ngày có thể gây ra hiện tượng đông máu cục bộ, không tốt cho sức khỏe tim mạch và lưu thông máu.

Uống trà ngay sau khi ăn trứng

Uống một tách trà nóng sau bữa cơm có trứng là thói quen của rất nhiều người nhưng lại cực kỳ có hại. Lá trà chứa lượng lớn axit tannic, khi gặp protein trong trứng sẽ tạo thành hợp chất protein tannic. Hợp chất này có tính se niêm mạc, làm chậm nhu động ruột và kéo dài thời gian lưu trữ phân trong đại tràng. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến táo bón kinh niên và tăng nguy cơ cơ thể hấp thụ lại các chất độc hại từ chất thải.

Sử dụng trứng đã để qua đêm

Trứng gà đã được nấu chín, đặc biệt là trứng lòng đào, là môi trường cực kỳ thuận lợi cho các loại vi khuẩn sinh sôi nảy nở. Ngay cả khi được bảo quản trong tủ lạnh, protein trong trứng cũng dễ dàng bị biến chất và phân hủy theo thời gian. Sử dụng trứng để qua đêm thường xuyên không chỉ gây đau bụng, ngộ độc cấp tính mà về lâu dài còn làm suy giảm chức năng gan, thận và tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư do các gốc tự do hình thành.

Ăn quá nhiều trứng trong một thời gian ngắn

Dù trứng là "siêu thực phẩm" nhưng lạm dụng quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng dư thừa cholesterol và protein. Việc nạp quá nhiều trứng (trên 2 quả/ngày) khiến thận phải làm việc quá tải để đào thải các sản phẩm phụ của quá trình trao đổi chất. Điều này cũng làm tăng nồng độ mỡ trong máu, gây áp lực lên hệ thống tim mạch và là tác nhân gián tiếp dẫn đến các bệnh lý về huyết áp và xơ vữa động mạch ở người trưởng trưởng thành.

