Án mạng lúc rạng sáng khi bênh người yêu

Khoảng 1h15, Trần Huy Hoàng (17 tuổi, ngụ xã Dliê Ya) đang uống rượu cùng nhóm bạn trước quán cà phê ở thôn 3, xã Ea Kar, thì gặp cô gái Nguyễn Hoàng Mỹ Nghi (16 tuổi, quê TP Cần Thơ) cùng người yêu và hai người bạn đi ngang qua.

Nơi xảy ra án mạng lúc rạng sáng. Ảnh: Ngọc Oanh

Do có mâu thuẫn trước đó, Nghi gọi Hoàng ra ngoài nói chuyện và xảy ra cãi vã, xô xát. Sau đó, Hoàng vào quán cà phê lấy dao rồi quay ra phía ngoài.

Bênh người yêu, Nguyễn Tiến Tùng (ngụ xã Ea Kar) đã xông vào đánh Hoàng. Nhà chức trách cáo buộc trong quá trình xô xát, Tùng sử dụng dao mang theo từ trước đâm Hoàng tử vong.

Sau gần một giờ gây án, Tùng đến công an đầu thú và đang bị Công an tỉnh Đăk Lăk đang tạm giữ về hành vi Giết người.

Tác giả: Trần Hóa

Nguồn tin: vnexpress.net