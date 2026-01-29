Ăn củ từ thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Những lợi ích sức khỏe đáng chú ý của củ từ

Tác dụng chống viêm

Củ từ chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, có khả năng làm giảm tình trạng viêm trong cơ thể. Viêm mạn tính được xem là yếu tố nguy cơ liên quan đến nhiều bệnh lý như tim mạch, tiểu đường, béo phì. Bên cạnh đó, việc bổ sung củ từ vào chế độ ăn còn giúp hỗ trợ sức khỏe đường ruột, góp phần giảm nguy cơ viêm loét dạ dày - tá tràng, hội chứng ruột kích thích và một số bệnh lý đại tràng.

Hỗ trợ chức năng não bộ

Một hợp chất quan trọng trong củ từ là diosgenin đã được chứng minh có vai trò thúc đẩy sự phát triển của tế bào thần kinh. Nhờ đó, củ từ có thể giúp cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung và hỗ trợ hoạt động của não bộ trong sinh hoạt và học tập hàng ngày.

Giảm triệu chứng khó chịu ở phụ nữ tiền mãn kinh

Nhiều nghiên cứu cho thấy, phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh nếu bổ sung củ từ với lượng phù hợp có thể cải thiện sự mất cân bằng nội tiết. Việc tiêu thụ khoảng 390 gam củ từ mỗi ngày được ghi nhận giúp làm tăng nồng độ estradiol và estrone - hai hormone quan trọng thường suy giảm trong giai đoạn mãn kinh, từ đó góp phần giảm các triệu chứng khó chịu.

Ổn định đường huyết

Củ từ chứa nhiều chất xơ và tinh bột kháng, giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu. Nhờ đó, loại thực phẩm này giúp tạo cảm giác no lâu, giảm thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Tinh bột kháng không bị tiêu hóa hoàn toàn ở ruột non còn giúp cải thiện độ nhạy insulin, góp phần ổn định đường huyết, đặc biệt có lợi cho người có nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

Tiềm năng ngăn ngừa ung thư

Nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao, củ từ được cho là có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ác tính. Một số nghiên cứu cho thấy, thói quen ăn củ từ có thể giúp hạn chế sự tăng sinh khối u ở ruột kết. Ngoài ra, vỏ củ từ cũng chứa những hoạt chất được ghi nhận có khả năng ức chế sự phát triển của khối u gan trong các thí nghiệm ban đầu.

Những lợi ích khác đối với sức khỏe

Ngoài các lợi ích trên, củ từ còn giúp cải thiện tiêu hóa, tăng vi khuẩn có lợi đường ruột và góp phần giảm cholesterol xấu nếu sử dụng đều đặn. Loại củ này cũng hỗ trợ kiểm soát cân nặng, đồng thời cung cấp nhiều khoáng chất và vitamin cần thiết cho tim mạch, xương khớp và hệ miễn dịch. Một số nghiên cứu còn ghi nhận củ từ có đặc tính kháng khuẩn, dù cần thêm bằng chứng khoa học để khẳng định.

Các món ăn phổ biến từ củ từ

Củ từ dễ chế biến và có thể kết hợp trong nhiều món ăn khác nhau, từ món mặn đến món ngọt. Loại củ này có thể được luộc, nướng, hấp, nghiền hoặc nấu canh, phù hợp với khẩu vị của nhiều người.

Một số món ăn quen thuộc từ củ từ gồm củ từ nướng tương tự khoai lang, củ từ nghiền ăn kèm sữa hoặc dùng làm bánh, củ từ luộc xay nhuyễn nêm gia vị, hay canh hầm củ từ nấu cùng sườn để tăng giá trị dinh dưỡng.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn