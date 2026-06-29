Ăn chuối trước khi ngủ và sự thật khiến nhiều người "bất ngờ"

Ăn chuối trước khi ngủ: Lợi hay hại?

Chuối là một trong những loại trái cây được ưa chuộng nhờ hương vị thơm ngon, dễ tiêu hóa và giàu dưỡng chất. Một quả chuối cỡ trung bình cung cấp khoảng 105 calo, 27g carbohydrate, 3g chất xơ và gần 400mg kali. Nhờ vậy, chuối giúp bổ sung năng lượng nhanh, duy trì cảm giác no và là lựa chọn lý tưởng để ăn trước hoặc sau khi tập luyện.

Tuy giàu dinh dưỡng, chuối cũng không nên được tiêu thụ quá mức. Theo chuyên gia dinh dưỡng Alexandra Rosenstock (Weill Cornell Medicine và NewYork-Presbyterian), người trưởng thành khỏe mạnh, không mắc bệnh thận, có thể ăn từ 2-3 quả chuối mỗi ngày mà vẫn đảm bảo an toàn và cân bằng dinh dưỡng.

Chuối không chỉ là loại trái cây giàu dinh dưỡng mà còn được xem là "trợ thủ" tự nhiên giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Nhờ chứa nhiều dưỡng chất hỗ trợ thư giãn thần kinh và điều hòa chu kỳ ngủ - thức, ăn một quả chuối trước giờ đi ngủ có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

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Một trong những thành phần nổi bật của chuối là tryptophan axit amin mà cơ thể sử dụng để tổng hợp serotonin và melatonin. Serotonin giúp tạo cảm giác thư giãn, ổn định tâm trạng, trong khi melatonin là hormone điều hòa chu kỳ ngủ - thức. Theo Verywell Health, một số nghiên cứu cho thấy tryptophan từ thực phẩm có thể giúp rút ngắn thời gian đi vào giấc ngủ và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Chuối chín vàng là loại có hàm lượng tryptophan cao nhất.

Không chỉ vậy, chuối còn là nguồn cung cấp magiê dồi dào. Khoáng chất này có tác dụng làm dịu hệ thần kinh, thư giãn cơ bắp và tham gia vào quá trình sản xuất melatonin. Thiếu magiê có thể khiến cơ thể khó ngủ hoặc ngủ không sâu giấc.

Bên cạnh magiê, chuối còn giàu kali chất điện giải quan trọng giúp giảm nguy cơ chuột rút vào ban đêm. Kali cũng góp phần thư giãn cơ thể, từ đó hỗ trợ một giấc ngủ ngon và trọn vẹn hơn.

Hàm lượng carbohydrate trong chuối cũng đóng vai trò đáng kể. Một quả chuối cỡ trung bình cung cấp khoảng 27g carbohydrate. Khi ăn trước giờ ngủ, carbohydrate giúp tryptophan được vận chuyển vào não dễ dàng hơn, thúc đẩy quá trình sản xuất serotonin và melatonin, nhờ đó cơ thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngoài ra, chuối chứa khoảng 3g chất xơ trong mỗi quả cỡ trung bình, giúp tạo cảm giác no lâu và hạn chế tình trạng thức giấc giữa đêm vì đói. Chuối xanh có lượng chất xơ cao hơn, trong khi một phần chất xơ ở chuối chín đã được chuyển hóa thành đường, tạo vị ngọt đặc trưng.

Chuối cũng là nguồn bổ sung vitamin B6, dưỡng chất cần thiết cho quá trình tổng hợp serotonin và melatonin trong não. Việc cung cấp đầy đủ vitamin B6 góp phần hỗ trợ giấc ngủ tự nhiên và cải thiện chất lượng nghỉ ngơi.

Một nghiên cứu được công bố trên Journal of Medical Science and Related Disciplines cho thấy việc bổ sung chuối vào chế độ ăn có thể giúp giảm các rối loạn giấc ngủ ở người cao tuổi.

Nên ăn chuối vào thời điểm nào?

Các chuyên gia khuyến nghị nên ăn chuối trước khi đi ngủ khoảng 1-2 giờ, thay vì ăn ngay trước lúc lên giường. Khoảng thời gian này giúp cơ thể tiêu hóa và hấp thu các dưỡng chất hiệu quả hơn, đồng thời phát huy tối đa tác dụng hỗ trợ giấc ngủ.

Tuy nhiên, chuối chỉ là một phần trong lối sống lành mạnh. Để có giấc ngủ chất lượng, mỗi người nên duy trì thói quen đi ngủ đúng giờ, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử vào buổi tối, giữ phòng ngủ yên tĩnh, tối và mát mẻ, đồng thời tránh sử dụng đồ uống chứa caffeine vào buổi chiều và tối.

Nếu tình trạng mất ngủ hoặc thức giấc giữa đêm kéo dài, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn. Thiếu ngủ kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến khả năng học tập, làm việc mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn kiểm soát cân nặng và trầm cảm.

Chuối chín hay chuối xanh tốt?

Không chỉ chuối chín mới có lợi, chuối chưa chín cũng đóng vai trò quan trọng đối với hệ vi sinh đường ruột. "Chuối xanh có chứa tinh bột kháng, một loại prebiotic giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn trong ruột", chuyên gia Rosenstock giải thích. Điều này góp phần cải thiện tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng.

Chuối là loại trái cây dễ tiếp cận, có thể kết hợp trong bữa ăn sáng hoặc bữa phụ lành mạnh. Tuy nhiên, bạn không nên tiêu thụ quá ba quả mỗi ngày. Với người mắc bệnh thận, tiểu đường hoặc rối loạn tiêu hóa, cần tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi tăng lượng chuối trong khẩu phần ăn.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn