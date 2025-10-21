Nam sinh vào chung kết Olympia ‘không có chiến thuật đặc biệt’

Trần Bùi Bảo Khánh là người giành vé cuối vào chung kết Olympia 2025. Ảnh: NVCC.

Ở cuộc thi quý IV chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2025, màn rượt đuổi điểm số ở phần Về đích của các thí sinh khiến khán giả hồi hộp, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Trần Bùi Bảo Khánh (học sinh lớp 12 Sinh, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) liên tục giằng co điểm số với bạn chơi và trở thành thí sinh cuối cùng góp mặt trong trận chung kết, diễn ra vào cuối tuần này.

Nhớ lại khoảnh khắc đó, Bảo Khánh vẫn xúc động vì đã đem cầu truyền hình thứ tư về cho trường chuyên Hà Nội - Amsterdam nói riêng và Hà Nội nói chung. Trong 25 năm của chương trình, đây là lần thứ 6 trường chuyên Ams có học sinh vào chung kết.

Từ cậu bé xem Olympia qua màn hình đến cầu truyền hình trực tiếp

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Bảo Khánh tiết lộ ước mơ chinh phục Olympia đã nhen nhóm từ khi em còn là học sinh tiểu học. Cả bà nội và bà ngoại của Khánh đều là "fan cứng" của chương trình ngay từ những ngày đầu, nhờ đó, Khánh dường như không bỏ sót bất kỳ buổi phát sóng nào.

"Lúc đó, em đã ước mơ sau này sẽ được đứng trên sân khấu Olympia. Không biết bao nhiêu lần, em đã tưởng tượng mình ở vị trí thí sinh và trả lời các câu hỏi để rèn luyện phản xạ”, nam sinh chia sẻ em còn có sở thích leo núi. Mỗi năm, nam sinh sẽ tham gia một 1-2 chuyến đi. Nhà vô địch quý IV luôn tâm niệm dù là đỉnh núi hay “đỉnh” Olympia, đó đều là những đỉnh cao mà em muốn chinh phục.

Lên cấp 3, Khánh đăng ký cuộc thi mô phỏng Olympia do câu lạc bộ OlympiAms của trường tổ chức. Ở đây, nam sinh được rèn luyện, học tập và luyện thi đấu với các bạn có cùng đam mê để trau dồi kỹ năng và nâng cao phản xạ. Năm 2024, Khánh chiến thắng cuộc thi OlympiAms, trở thành đại diện của trường thi Olympia năm nay.

“Từ lúc nhận thông báo vòng thi tuần, em càng hăng say ôn luyện và chuẩn bị cho chương trình”, Khánh kể ngay từ lúc này, em đã đặt mục tiêu mang cầu truyền hình về cho trường. Do đó, em đã rất chăm chỉ ôn tập.

Nam sinh nói bản thân không có bí kíp gì đặc biệt để học tập hay chuẩn bị cho chương trình. Em đam mê đọc sách, ham tìm hiểu kiến thức qua Internet. Ngoài ra, Khánh thường hay lui tới bảo tàng, các sự kiện văn hóa học thuật để trau dồi kiến thức.

Ngoài học tập trên lớp, Khánh cũng tham gia các hoạt động ngoại khóa. Nam sinh là trưởng ban chuyên môn của câu lạc bộ tâm lý học tại trường, đã từng tham gia tổ chức nhiều sự kiện liên quan tới tâm lý học cộng đồng, chẳng hạn như về thiên kiến nhận thức hay tâm lý học đạo đức.

Bên cạnh đó, Khánh còn làm công tác tư vấn, hỗ trợ trong sự kiện Advisor-Advisee, giúp đỡ các em học lớp 9 trong kỳ thi vào 10. Nhờ các hoạt động, Khánh biết thêm nhiều điều mới mẻ để tích lũy cho cuộc thi.

“Để cân bằng giữa ôn tập Olympia và việc học tập, ngoại khóa trên lớp, em đã lên kế hoạch và lập thời gian biểu rõ ràng để quản lý thời gian của mình, không để bản thân bị mất cân bằng hay mệt mỏi vì bị quá tải”, Khánh nói.

Bảo Khánh gây ấn tượng khi giữ vững phong độ ổn định, phản xạ nhanh. Ảnh: NVCC.

Áp lực vô địch nhưng lấy đó làm động lực

Xuyên suốt các vòng thi Olympia, Bảo Khánh gây ấn tượng khi giữ vững phong độ ổn định, phản xạ nhanh và bản lĩnh vững vàng.

Tại trận thi quý, dù trong tình huống nguy hiểm, nam sinh vẫn giữ được bình tĩnh. Nam sinh tâm đắc nhất ở phần thi Vượt chướng ngại vật, khi gợi ý thứ ba chưa được mở ra, nam sinh đã nhấn chuông đưa ra ẩn số “Yên Tử”.

Nam sinh cho biết dù gợi ý không nhiều, nhưng em căn cứ vào thông tin về việc quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc mới được công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.

Bên cạnh đó, Khánh cũng kết nối thông tin với một góc hình ảnh gợi ý là giá treo chuông, liên quan đến Phật giáo nên cho rằng Yên Tử là đáp án phù hợp nhất cho ẩn số này. Với suy luận chắc chắn, Khánh tạo nên cách biệt với bốn nhà leo núi còn lại.

Trong khi đó, giây phút khiến Khánh thấy nguy hiểm nhất là khi thí sinh Phạm Lê Minh vượt qua, tạm dẫn đầu ở phần thi Về đích.

“Em khá căng thẳng nhưng phải cố gắng bình tĩnh để có thể thực hiện ‘cướp điểm’ ở các phần chơi tiếp theo của thí sinh khác, từ đó giành lại vị trí dẫn đầu”, Khánh nói.

Chỉ còn một tuần trước trận đấu quan trọng nhất, ngoài thời gian học trên trường, Khánh tận dụng từng ngày để trau dồi kiến thức mới và ôn tập lại thật chắc chắn các kiến thức sẵn có. Nam sinh nói “không có phương pháp hay chiến thuật đặc biệt nào, mà sẽ chỉ cố gắng hết mình”.

“Đến với trận đấu nào, mục tiêu của em cũng là chiến thắng, ngay cả trận chung kết. Thú thực, em khá áp lực và căng thẳng, nhưng em sẽ lấy đó làm động lực để thúc đẩy bản thân làm hết sức mình cho trận chung kết sắp tới”, Khánh bộc bạch.

Là giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Sinh, cô Bùi Thị Thu Hà tự hào khi Bảo Khánh liên tiếp giành vòng nguyệt quế và đi đến vòng chung kết. Đồng hành với Khánh trong suốt quá trình thi, cô giáo thấy rõ sự nỗ lực của nam sinh.

Khánh luôn miệt mài tìm hiểu, ôn luyện chăm chỉ và nhờ các thầy cô, anh chị, bạn bè cố vấn, hỗ trợ. Cô đánh giá điểm mạnh của Khánh là có phương pháp học tập tốt, phát triển tư duy, khả năng tự học tốt, học đến đâu chắc chắn kiến thức tới đó, chủ động tiếp thu các kiến thức mới.

“Có những hôm trước khi vào thi, Khánh bị sốt, phải vội uống thuốc hạ sốt, nhưng trong quá trình thi, em ấy vẫn rất bình tĩnh, bản lĩnh và tự tin”, cô Hà kể.

Ngoài đấu trường Olympia, Bảo Khánh còn đạt nhiều thành tích cao trong quá trình học tập. Cô Hà nhận xét nam sinh ham học, đam mê đọc sách và học giỏi đều các môn. Hai năm liền, em đều là học sinh xuất sắc.

Năm lớp 9, Khánh từng giành giải nhất học sinh giỏi thành phố các môn khoa học, giải nhì học sinh giỏi thành phố môn Sinh năm lớp 10 và 11. Mới đây, nam sinh cũng đoạt huy chương bạc kỳ thi Olympic trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên.

“Ngoài ra, Khánh rất tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, luôn là người khuấy động không khí của lớp, tự tin thuyết trình, thể hiện quan điểm bản thân trước đám đông”, cô giáo chia sẻ.

