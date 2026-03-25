Ai cũng cần biết: Lỗi vi phạm nhiều người hay mắc phải, có thể bị phạt 1 triệu đồng

Vừa qua, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 1 đã lập biên bản xử phạt lái xe Bế Quý N. 23 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe vì chạy chậm trên cao tốc và biển số bị che mờ.

TTXVN dẫn nguồn Cục Cảnh sát Giao thông, từ thông tin, hình ảnh do người dân đăng tải trên mạng xã hội Tiktok về xe tải chạy chậm và biển số xe bị che mờ chữ và số trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai, ảnh hưởng đến giao thông của các phương tiện khác, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Phòng 6), Cục Cảnh sát giao thông đã xác minh và xử lý xe ôtô tải biển số 37H-058.xx.

Qua xác minh, lái xe là Bế Quý N. (sinh năm 1992, trú tại xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) đã thừa nhận hành vi vi phạm và nêu lý do là đang phục vụ thi công nâng cấp đường cao tốc.

Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP, ngày 19/3, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 1 đã lập biên bản xử phạt lái xe N 23 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục Cảnh sát Giao thông, lực lượng của Cục sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, kết hợp công khai và hóa trang nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc.

Quy định mới nhất tốc độ tối đa và tốc độ tối thiểu trên đường cao tốc từ năm 2025

Điều 9 Thông tư 38/2024/TT-BGTVT quy định về tốc độ tối đa và tốc độ tối thiểu trên đường cao tốc như sau:

- Đường cao tốc phải được đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa, tốc độ khai thác tối thiểu.

- Tốc độ khai thác tối đa cho phép trên đường cao tốc là 120 km/h.

- Tốc độ khai thác tối thiểu cho phép trên đường cao tốc là 60 km/h. Trường hợp đường cao tốc có tốc độ thiết kế 60 km/h thì tốc độ khai thác tối thiểu thực hiện theo phương án tổ chức giao thông được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Trị số tốc độ khai thác tối đa, tối thiểu cho phép trên đường cao tốc, kể cả các đường nhánh ra, vào đường cao tốc được xác định trong phương án tổ chức giao thông được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy, tốc độ tối đa và tốc độ tối thiểu trên từng đoạn đường cao tốc sẽ phụ thuộc vào biển báo tốc độ trên đường.

Chạy xe chậm trên cao tốc, bị xử phạt thế nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 12 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định: Người lái xe phải chấp hành quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn tối thiểu với xe phía trước cùng làn đường hoặc phần đường.

Theo đó, tài xế khi đi trên đường ngoài việc tuân thủ tốc độ tối đa cho phép cũng phải tuân thủ quy định về tốc độ tối thiểu.

Theo Điểm 0, Khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, đối với ô tô: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu:

- Điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên đoạn đường bộ có quy định tốc độ tối thiểu cho phép.

- Điều khiển xe chạy tốc độ thấp hơn các xe khác đi cùng chiều mà không đi về làn đường bên phải chiều đi của mình, trừ trường hợp các xe khác đi cùng chiều chạy quá tốc độ quy định.

Theo Điểm k Khoản 1; Điểm c Khoản 2 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, đối với xe máy:

- Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng nếu điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên đoạn đường bộ có quy định tốc độ tối thiểu cho phép.

- Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng nếu điều khiển xe chạy tốc độ thấp mà không đi bên phải phần đường xe chạy gây cản trở giao thông.

Theo Điểm d Khoản 3 Điều 8 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, đối với xe máy chuyên dùng: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên đoạn đường bộ có quy định tốc độ tối thiểu cho phép.

Đáng chú ý, nếu việc chạy quá chậm dẫn đến tai nạn hoặc cản trở nghiêm trọng giao thông, cơ quan chức năng có thể áp dụng mức phạt bổ sung, bao gồm việc tạm giữ phương tiện hoặc xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự nếu có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn