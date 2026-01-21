Á hậu Phương Nhi và Minh Hoàng có chia sẻ đầu tiên, hé lộ ảnh cưới quá sang xịn!

Sau 1 năm diễn ra lễ ăn hỏi riêng tư tại Thanh Hoá, Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 22, 23/1 này. Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức tại không gian resort đắt đỏ nhà chú rể, khách mời có 2 ngày để vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng cùng cặp đôi. Dù những chi tiết liên quan đến đám cưới này chỉ được úp úp mở mở nhưng khiến netizen mong chờ xem độ xa hoa, hoành tráng.

Mới đây nhất, thiếu gia Minh Hoàng có động thái đã thay ảnh đại diện trên Instagram riêng tư là khoảnh khắc lên đồ như chú rể, cạnh bên là 1 chú ngựa. Đến tối cùng ngày, "thánh soi" phát hiện một Instagram được cho là tài khoản của Phương Nhi sử dụng trong lúc ở ẩn cũng đăng bức ảnh tương tự. Theo đó, Phương Nhi diện váy cưới, khoe visual xinh như "thần tiên tỷ tỷ", cô tạo dáng đang cưỡi ngựa. Từ phong cảnh đến cách chụp, nhìn qua là biết đây chính là 2 bức trong bộ ảnh cưới của Minh Hoàng và Phương Nhi. Tính đến thời điểm này, đây cũng là chia sẻ đầu tiên của cô dâu chú rể liên quan đến ngày vui sắp tới.

Hé lộ ảnh cưới phong cách sang xịn của cô dâu Phương Nhi (ảnh: Tổng hợp)

Không chỉ Phương Nhi, Minh Hoàng cũng đã đổi ảnh đại diện đôi với vợ để "đánh dấu chủ quyền" (ảnh: FBNV)

Song song với động thái này từ nhân vật chính thì trên MXH cũng xôn xao với loạt bài đăng của các nhà thiết kế nổi tiếng. Cụ thể, NTK Chung Thanh Phong, NTK Trà Linh... đồng loạt đếm ngược 3 ngày nữa để tung loạt váy cưới liên quan đến một cô dâu cực hot. Đáng nói, NTK Trà Linh còn úp mở một bức hình được cho là hậu trường Phương Nhi thử váy cưới.

Từ tối 20/1, một vài bạn bè thân thiết, ekip cũng đã dần đổ bộ địa điểm tổ chức đám cưới Phương Nhi. Càng cận giờ G, netizen càng thêm trông ngóng Phương Nhi sẽ xinh đẹp ra sao trong ngày trọng đại.

Hình ảnh được cho là hậu trường thử váy cưới của Phương Nhi (Ảnh: Linh Tra Nguyen)

Phương Nhi và Minh Hoàng tổ chức lễ ăn hỏi vào tháng 1/2025. Sau lễ ăn hỏi, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những chuyến du lịch nước ngoài, đi xem concert hay tham gia các hoạt động đời thường. Minh Hoàng luôn đồng hành cùng vợ, không ngại thể hiện sự quan tâm và tình cảm trong những không gian phù hợp, vừa đủ tinh tế, vừa không phô trương.

Đám cưới Phương Nhi và Minh Hoàng sẽ diễn ra trong 2 ngày 22, 23/1

