Tác giả: Quỳnh Trang-Phạm Minh
Nguồn tin: Báo VOV
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1891/NQ-UBTVQH15 ngày 10/11/2025 dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI
