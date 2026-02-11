Thống nhất lập danh sách 217 người ứng cử đại biểu Quốc hội ở Trung ương, có 5 người ngoài Đảng

Quang cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ ba - Ảnh: QUANG VINH

Chiều 11-2, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận, lập danh sách những người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chi tiết cơ cấu thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội được phân bổ

Theo đó, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được giữ nguyên 217 người.

Từ ngày 4 đến 8-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đã phối hợp với UBND cùng cấp (67 xã, phường thuộc 17 tỉnh, thành phố nơi có người ứng cử cư trú) triệu tập và chủ trì việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho 217 người được giới thiệu ứng cử.

Các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được tiến hành công khai, nghiêm túc, dân chủ, đúng luật, đúng quy trình và thời gian theo quy định.

Kết quả tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI như sau:

Các cơ quan Đảng, 10/10 người được cử tri tín nhiệm 100%.

Cơ quan Chủ tịch nước, 2/2 người được cử tri tín nhiệm 100%.

Các cơ quan của Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương), 145/145 người được cử tri tín nhiệm 100%.

Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ có 15/15 người được cử tri tín nhiệm 100%.

Bộ Quốc phòng (bao gồm Bộ trưởng, cơ quan bộ, các quân khu, quân chủng) có 14/14 người được cử tri tín nhiệm 100%.

Bộ Công an có 3/3 người được cử tri tín nhiệm 100%. Tòa án nhân dân tối cao có 1/1 người được cử tri tín nhiệm 100%.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có 1/1 người được cử tri tín nhiệm 100%.

Kiểm toán Nhà nước có 1/1 người được cử tri tín nhiệm 100%. Với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có 25/25 người được cử tri tín nhiệm 100%.

Căn cứ tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, cơ cấu thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được phân bổ giới thiệu như sau:

Tái cử 152/217 người (tỉ lệ 70%; nữ 48/217 người (tỉ lệ 22,12%); người ngoài Đảng 5/217 người (tỉ lệ 2,3%), người dân tộc thiểu số 23/217 người (tỉ lệ 10,6%).

Giáo sư, phó giáo sư 22/217 người (tỉ lệ 9,67%); tiến sĩ 78/217 người (tỉ lệ 35,94%); thạc sĩ 89/217 người (tỉ lệ 41%); đại học, cử nhân 28/217 người (tỉ lệ 12,9%).

Tại hội nghị, sau khi thảo luận và cho ý kiến, 100% đại biểu tham dự đã thống nhất lập danh sách của 217 người của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo đúng quy định.

Bà Bùi Thị Minh Hoài phát biểu - Ảnh: QUANG VINH



Phải xứng đáng là đại biểu được nhân dân tin tưởng

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh Đoàn Chủ tịch đã thảo luận và thống nhất cao lập danh sách của 217 người của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo đúng quy định.

Đồng thời yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Quốc hội rà soát kỹ danh sách ứng cử để đảm bảo tính chính xác và kỹ lưỡng với các thông tin của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bà mong muốn người ứng cử, nhất là những người ứng cử ở các cương vị lãnh đạo khi trở thành đại biểu Quốc hội phải xứng đáng là đại biểu được nhân dân tin tưởng và được MTTQ Việt Nam hiệp thương giới thiệu.

Ngay sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ hoàn thiện biên bản, gửi danh sách của 217 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội đến Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định để Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Tác giả: THÀNH CHUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ