8 người tử vong khi ô tô con tông trực diện xe tải trong đêm

Hai người, bao gồm một trẻ em, được điều trị tại một trung tâm chấn thương sau khi bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông tại cầu sông Kalayani ở Barabanki, bang Uttar Pradesh, đã tử vong, các quan chức cho biết hôm 4/11. Như vậy, số người chết trong vụ tai nạn giao thông này đã tăng lên 8 người.

Cụ thể, vào 10h tối ngày 3/11, một chiếc ô tô con đã va chạm trực diện với xe tải khi đang lưu thông trên một cây cầu bắc qua sông Kalyani gần làng Kutlupur, thuộc phạm vi đồn cảnh sát Deva. Tất cả những người thiệt mạng đều là hành khách trên xe và cư dân thị trấn Fatehpur.

Chiếc xe ô tô biến dạng sau va chạm.

Tác động của vụ va chạm nghiêm trọng đến mức chiếc xe ô tô con bị biến dạng, phải dùng cần cẩu để kéo nó ra khỏi đường.

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, cảnh sát đã đến hiện trường và đưa những người bị thương đến trung tâm y tế cộng đồng gần đó và sau đó đến bệnh viện huyện.

Giám đốc Y tế (CMO) Barabanki Avdhesh Kumar Yadav thông báo với ANI rằng, 6 người trên xe đã tử vong tại chỗ.

"Hai người bị thương nặng đã được đưa đến bệnh viện huyện, sau đó được chuyển đến trung tâm chấn thương do tình trạng nghiêm trọng. Tuy nhiên, chúng tôi được thông báo rằng cả hai đều đã tử vong tại bệnh viện. Tổng cộng có 8 người tử vong trong vụ việc", ông nói thêm.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn