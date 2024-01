6h sáng nay, Hà Nội và nhiều địa phương rét buốt dưới 10 độ C

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 6h sáng 23/1, nhiệt độ Hà Nội đo tại Hà Đông là 9,9 độ C. Đây là mức nhiệt độ học sinh mầm non, tiểu học không phải đến trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cũng theo cơ quan khí tượng, sáng sớm 23/1, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa-Nghệ An đã xảy ra rét hại; khu vực Hà Tĩnh có nơi trời rét đậm, rét hại.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét hại; khu vực Hà Tĩnh trời rét đậm, rét hại.

Dự báo đợt rét hại diện rộng ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/1; ở khu vực Hà Tĩnh rét đậm, rét hại có khả năng kéo dài đến hết ngày 24/1.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 8-10 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-11 độ C.

Dưới đây là chi tiết nhiệt độ các địa phương lúc 6h ngày 23/1:

Tác giả: HUYỀN THANH

Nguồn tin: Báo VTC