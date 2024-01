Bắc bộ giảm mưa, cuối tuần xuất hiện nắng trước khi đón không khí lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu lệch đông kết hợp với hội tụ gió trên cao đã gây ra hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn ở các tỉnh Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.

Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng và trung du Bắc bộ, thủ đô Hà Nội phổ biến 16 - 18 độ C, vùng núi 14 - 16 độ C, vùng núi cao dưới 12 độ C.

"Trong những ngày vừa qua, tình trạng nhiều mây mưa nhỏ làm tầm nhìn giảm thấp. Tuy nhiên, hiện tượng mưa nhỏ và độ ẩm không mang tính bão hòa, do vậy hiện tượng nồm ẩm ít có khả năng xảy ra trong những ngày tới" – đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay.

Khu vực Hà Nội hôm nay 14/1, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ C.

Từ hôm nay 14/1, mưa giảm ở Bắc bộ

Dự báo, từ hôm nay 14/1, không khí lạnh suy yếu nên thời tiết ở Bắc bộ sẽ giảm mưa, trời ấm dần lên. Khoảng ngày 18 đến 19/1, có thể xuất hiện nắng trước khi đón một đợt không khí lạnh tràn xuống.

"Dự báo khoảng 19 đến 21/1, tức là cuối tuần này, các tỉnh miền Bắc có thể đón một đợt không khí lạnh tăng cường tràn xuống. Đợt không khí lạnh này được nhận định có cường độ từ trung bình đến mạnh, khiến nền nhiệt miền Bắc giảm sâu, trời chuyển rét kéo dài. Tuy nhiên, đây là đợt không khí lạnh khô nên ít khả năng gây mưa nhỏ rải rác, kéo dài" – Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin.

Hiện miền Bắc đang trong giai đoạn chính đông nên từ nay đến Tết Nguyên đán, không khí lạnh sẽ gia tăng về cường độ và tần suất hoạt động. Cuối tháng 1 và đầu tháng 2, có thể xuất hiện mưa nhỏ lặp lại như những ngày qua.

