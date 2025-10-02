68 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX đã trình bày đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX; báo cáo phương án nhân sự và đề cử danh sách nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX chuẩn bị.

Theo đó, danh sách đề án nhân sự giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX được Ban Chấp hành khóa XIX giới thiệu là 78 đồng chí để Đại hội lựa chọn bầu ra 68 đồng chí (khuyết 01 đồng chí) vào Ban Chấp hành khóa mới. Đề án cũng đã nêu rõ yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030; để đảm bảo cơ cấu ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ cấu nữ, tuổi trẻ, dân tộc thiểu số hợp lý.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX

Đại hội đã tiến hành thảo luận về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, biểu quyết số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX và tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 -2030

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX nhiệm kỳ 2025 -2030: 1. Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 2. Nguyễn Đức An – Phó Giám đốc Sở Xây dựng 3. Nguyễn Hoài An – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Con Cuông 4. Nguyễn Hữu An – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Mai 5. Nguyễn Văn An – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 6. Trần Thị Bình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Thành 7. Hoàng Văn Bộ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Lưu 8. Dương Đình Chỉnh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Lộc 9. Lê Thị Hoài Chung – Giám đốc Sở Y tế 10. Thái Thị An Chung – Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 11. Bùi Việt Cường – Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 12. Đinh Việt Dũng – Giám đốc Công an tỉnh 13. Trần Việt Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Phú 14. Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 15. Phan Đức Đồng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh 16. Nguyễn Xuân Đức – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Liên 17. Lê Trường Giang – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy 18. Nguyễn Trường Giang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Nguyên 19. Lê Văn Giáp – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy 20. Trịnh Thanh Hải – Giám đốc Sở Tài chính 21. Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22. Hoàng Phú Hiền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh 23. Hoàng Thị Thu Hiền – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 24. Hoàng Văn Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đô Lương 25. Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 26. Nguyễn Thị Hồng Hoa – Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 27. Nguyễn Thanh Hoài – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳ Châu 28. Phạm Trọng Hoàng – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 29. Lê Phạm Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Nguyên Nam 30. Nguyễn Đình Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 31. Nguyễn Viết Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Xén 32. Nguyễn Viết Hưng – Giám đốc Sở Nội vụ 33. Chu Thế Huyền – Chánh Thanh tra tỉnh 34. Nguyễn Văn Khoa – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 35. Nguyễn Như Khôi – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 36. Ngô Đức Kiên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Lò 37. Phạm Chí Kiên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Đàn 38. Nguyễn Quý Linh – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 39. Lê Văn Lương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tương Dương 40. Vương Quang Minh – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh 41. Ngọc Kim Nam – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy 42. Hồ Lê Ngọc – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy 43. Lê Văn Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Kỳ 44. Trần Minh Ngọc – Tổng Biên tập Báo và Đài PT.TH phát thanh, truyền hình Nghệ An 45. Trình Văn Nhã – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Đồng 46. Hà Xuân Quang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Diễn Châu 47. Phạm Hồng Quang – Giám đốc Sở Xây dựng 48. Nguyễn Hữu Sáng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Anh Sơn 49. Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 50. Bùi Duy Sơn – Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh 51. Phan Hùng Sơn – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 52. Trần Ngọc Sơn – Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh 53. Kha Văn Tám – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh 54. Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 55. Võ Minh Thế - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy 56. Nguyễn Thị Thơm – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy 57. Nguyễn Thị Phương Thúy – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn 58. Hoàng Thị Thu Trang – Giám đốc Sở Tư pháp 59. Lê Tiến Trị - Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam 60. Nguyễn Đức Trung – Bí thư Tỉnh ủy 61. Chu Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thái Hòa 62. Đặng Thanh Tùng – Chánh Văn phòng UBND tỉnh 63. Đinh Bạt Văn – Chỉ huy trưởng Ban Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 64. Hoàng Quốc Việt – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường 65. Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 66. Phạm Tuấn Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh 67. Phùng Thành Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh 68. Dương Hoàng Vũ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳ Hợp

Tác giả: NPV

Nguồn tin: nghean.gov.vn