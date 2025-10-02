68 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX đã trình bày đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX; báo cáo phương án nhân sự và đề cử danh sách nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX chuẩn bị.
Theo đó, danh sách đề án nhân sự giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX được Ban Chấp hành khóa XIX giới thiệu là 78 đồng chí để Đại hội lựa chọn bầu ra 68 đồng chí (khuyết 01 đồng chí) vào Ban Chấp hành khóa mới. Đề án cũng đã nêu rõ yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030; để đảm bảo cơ cấu ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ cấu nữ, tuổi trẻ, dân tộc thiểu số hợp lý.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX
Đại hội đã tiến hành thảo luận về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, biểu quyết số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX và tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 -2030
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX nhiệm kỳ 2025 -2030:
1. Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
2. Nguyễn Đức An – Phó Giám đốc Sở Xây dựng
3. Nguyễn Hoài An – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Con Cuông
4. Nguyễn Hữu An – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Mai
5. Nguyễn Văn An – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
6. Trần Thị Bình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Thành
7. Hoàng Văn Bộ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Lưu
8. Dương Đình Chỉnh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Lộc
9. Lê Thị Hoài Chung – Giám đốc Sở Y tế
10. Thái Thị An Chung – Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
11. Bùi Việt Cường – Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
12. Đinh Việt Dũng – Giám đốc Công an tỉnh
13. Trần Việt Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Phú
14. Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
15. Phan Đức Đồng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh
16. Nguyễn Xuân Đức – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Liên
17. Lê Trường Giang – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
18. Nguyễn Trường Giang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Nguyên
19. Lê Văn Giáp – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
20. Trịnh Thanh Hải – Giám đốc Sở Tài chính
21. Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
22. Hoàng Phú Hiền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh
23. Hoàng Thị Thu Hiền – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
24. Hoàng Văn Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đô Lương
25. Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
26. Nguyễn Thị Hồng Hoa – Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
27. Nguyễn Thanh Hoài – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳ Châu
28. Phạm Trọng Hoàng – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
29. Lê Phạm Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Nguyên Nam
30. Nguyễn Đình Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
31. Nguyễn Viết Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Xén
32. Nguyễn Viết Hưng – Giám đốc Sở Nội vụ
33. Chu Thế Huyền – Chánh Thanh tra tỉnh
34. Nguyễn Văn Khoa – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
35. Nguyễn Như Khôi – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
36. Ngô Đức Kiên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Lò
37. Phạm Chí Kiên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Đàn
38. Nguyễn Quý Linh – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
39. Lê Văn Lương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tương Dương
40. Vương Quang Minh – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh
41. Ngọc Kim Nam – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy
42. Hồ Lê Ngọc – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
43. Lê Văn Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Kỳ
44. Trần Minh Ngọc – Tổng Biên tập Báo và Đài PT.TH phát thanh, truyền hình Nghệ An
45. Trình Văn Nhã – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Đồng
46. Hà Xuân Quang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Diễn Châu
47. Phạm Hồng Quang – Giám đốc Sở Xây dựng
48. Nguyễn Hữu Sáng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Anh Sơn
49. Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
50. Bùi Duy Sơn – Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
51. Phan Hùng Sơn – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
52. Trần Ngọc Sơn – Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh
53. Kha Văn Tám – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
54. Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
55. Võ Minh Thế - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
56. Nguyễn Thị Thơm – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy
57. Nguyễn Thị Phương Thúy – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn
58. Hoàng Thị Thu Trang – Giám đốc Sở Tư pháp
59. Lê Tiến Trị - Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam
60. Nguyễn Đức Trung – Bí thư Tỉnh ủy
61. Chu Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thái Hòa
62. Đặng Thanh Tùng – Chánh Văn phòng UBND tỉnh
63. Đinh Bạt Văn – Chỉ huy trưởng Ban Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
64. Hoàng Quốc Việt – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường
65. Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
66. Phạm Tuấn Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh
67. Phùng Thành Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh
68. Dương Hoàng Vũ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳ Hợp
Tác giả: NPV
Nguồn tin: nghean.gov.vn