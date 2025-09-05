Cô gái gửi tiền nuôi mẹ suốt 5 năm, đau đớn phát hiện sự thật phũ phàng

Ảnh minh họa

Lòng hiếu thảo bị phản bội

Theo tờ Gold Online, nhân vật chính của câu chuyện là Sato Yoko (51 tuổi), nhân viên một doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Tokyo với mức thu nhập khoảng 320.000 yên/tháng. Dù thu nhập eo hẹp, Yoko luôn cảm thấy day dứt khi mẹ liên tục than vãn rằng tiền lương hưu không đủ chi tiêu.

Trong suốt 5 năm, Yoko đều đặn gửi 50.000 yên mỗi tháng cho mẹ. Để làm được điều đó, cô cắt giảm chi phí ăn uống, hạn chế giải trí và sống cực kỳ tiết kiệm với mong muốn giúp mẹ thoải mái hơn trong tuổi già.

Sự thật đau lòng

Bi kịch xảy ra khi mẹ Yoko bị ngã và phải nhập viện ngắn ngày. Trong cuộc gọi thông báo tình hình, chị dâu của Yoko vô tình tiết lộ: “Nhờ mẹ và chị giúp đỡ mà các cháu mới được học hành tử tế.”

Câu nói này khiến Yoko chết lặng. Sau khi gặng hỏi, cô mới vỡ lẽ toàn bộ số tiền mà cô nghĩ là chu cấp cho mẹ đã được bà chuyển hết cho gia đình người em trai với lý do “cho cháu học hành". Tôi cứ tưởng mình đang nuôi mẹ, hóa ra tôi chỉ đang nuôi gia đình anh trai thôi,” Yoko bật khóc.

Đối chất với mẹ, Yoko nhận lại sự né tránh rồi giận dữ từ bà. Người mẹ cho biết bà muốn giữ thể diện trước nhà thông gia của con trai, nên đã “không thể để các cháu thiệt thòi”.

Yoko tức giận nói: “Nếu mẹ dùng tiền riêng thì không sao, nhưng mẹ nói dối con là cuộc sống khó khăn, rồi dùng hết số tiền con vất vả kiếm được để khoe khoang. Con không thể tha thứ cho mẹ được.”

Áp lực tài chính của người trung niên Nhật Bản

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, hiện có khoảng 1 triệu hộ gia đình (chiếm 1,9%) thường xuyên gửi tiền chu cấp cho cha mẹ, với mức trung bình khoảng 80.000 yên/tháng. Tỷ lệ này cao nhất ở nhóm người trong độ tuổi 50 – những người vốn đang chịu áp lực lớn về tài chính và công việc, nay càng thêm gánh nặng khi phải chu cấp cho gia đình.

Quyết định chấm dứt chu cấp

“Cuộc sống của tôi đã đủ khó khăn, vậy mà mẹ tôi lại đối xử như thế này,” Yoko chia sẻ. Sau cú sốc, cô quyết định dừng việc gửi tiền từ tháng sau.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Nhật Bản, làm dấy lên tranh luận gay gắt về mối quan hệ gia đình, trách nhiệm tài chính và sự công bằng trong các gia đình nhiều thế hệ.

Tác giả: Hoàng Ly

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn