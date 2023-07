6 Phó Giám đốc Công an các tỉnh vừa được bổ nhiệm là ai?

Chiều 23/6, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang tổ chức Lễ thông báo và công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác và bổ hiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang.