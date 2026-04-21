6 loại cây đuổi muỗi, nên trồng trong nhà ngay thời điểm này

Một số loại cây được xem là có khả năng đuổi muỗi là vì chúng chứa các hợp chất tạo mùi trong lá, thân hoặc tinh dầu tự nhiên. Những mùi hương này có thể khiến muỗi cảm thấy khó chịu, từ đó hạn chế bay đến gần khu vực đặt cây. Dù không phải “lá chắn” tuyệt đối, việc trồng đúng loại cây ở ban công, hiên nhà hay gần cửa ra vào vẫn có thể góp phần hạn chế muỗi xuất hiện trong nhà.

Dưới đây là 6 loại cây đuổi muỗi mà bạn có thể tham khảo.

1. Cỏ xạ hương

Cỏ xạ hương là loại thảo mộc thơm, phát triển nhanh và được House Beautiful nhắc đến như một lựa chọn có thể hỗ trợ đuổi muỗi khi trồng thành lớp dày. Đây cũng là cây vừa có ích cho nấu ăn, vừa giúp không gian có mùi thơm dễ chịu hơn.

Với loại cây này, có thể trồng thành cụm trong chậu hoặc bồn cây gần nơi sinh hoạt ngoài trời để tăng hiệu quả hỗ trợ.

2. Cây tuyết tùng

Khác với các loại thảo mộc nhỏ, tuyết tùng là cây thân gỗ, nổi tiếng với mùi hương từ gỗ và tán lá. Đây là một trong những loại cây có đặc tính khiến côn trùng, bao gồm muỗi, tránh xa.

Tuy nhiên, vì là cây lớn, tuyết tùng phù hợp hơn với sân vườn hoặc khuôn viên nhà, nơi cần thêm bóng mát và độ che phủ, thay vì đặt trong các không gian nhỏ trong nhà.

3. Cây đinh hương

Đinh hương được xếp vào nhóm cây có mùi thơm mà muỗi không thích. Theo House Beautiful, cây hợp với khí hậu ấm, nhiều nắng và nhiệt độ cao. Ngoài tác dụng đuổi muỗi, hoa của cây đinh hương cũng tạo điểm nhấn cho khu vườn. Loại hoa này còn có vô vàn lợi ích với sức khỏe khi được dùng làm gia vị trong ẩm thực, pha trà hoặc làm thuốc.

Nếu nhà có khoảng sân thoáng hoặc khu vực nhiều nắng, đây là loại cây đáng cân nhắc để trồng ngoài trời.

4. Cây phong lữ

Cây phong lữ (đặc biệt là giống phong lữ hoa hồng) là loại cây cảnh có thể hỗ trợ đuổi muỗi một cách hiệu quả nhờ chứa 40-86% hoạt chất Citral và Geraniol trong lá. Các hoạt chất này có mùi hương nồng đặc trưng khiến muỗi tránh xa.

Cây dễ trồng, ưa sáng, thích hợp đặt tại ban công, cửa sổ, giúp trang trí nhà cửa và hạn chế côn trùng.

5. Cây bạc hà chanh

Bạc hà chanh có mùi chanh đặc trưng và có thể mang lại cảm giác dễ chịu, thư giãn. Trồng loại cây này quanh hiên nhà hoặc ban công có thể giúp hạn chế muỗi đến gần. Lá bạc hà chanh vò nhẹ cũng tạo mùi thơm rõ hơn.

Vì là cây dạng lá mềm, dễ trồng trong chậu, bạc hà chanh khá hợp với những gia đình muốn vừa làm xanh nhà, vừa có thêm một loại cây thơm hỗ trợ đuổi muỗi.

6. Rau mùi ta

House Beautiful xếp rau mùi ta vào danh sách những cây có thể hỗ trợ xua đuổi muỗi. Đây là loại cây lớn nhanh, hợp với thời tiết mát hơn và còn cho hạt mùi ở cuối vòng đời nếu để cây ra hoa. Vì vừa là rau gia vị, vừa có mùi hương đặc trưng, rau mùi ta có thể trồng trong chậu ở ban công, bệ cửa sổ hoặc khu vườn bếp nhỏ trong nhà để tiện chăm sóc và sử dụng hằng ngày.

Dù không thể thay thế hoàn toàn các biện pháp chống muỗi khác, những loại cây trên vẫn là gợi ý đáng thử cho mùa hè. Khi được đặt ở đúng nơi, nhất là quanh cửa, hiên, ban công hay góc ngồi nghỉ, chúng vừa làm đẹp không gian sống, vừa góp phần khiến muỗi bớt “ưa thích” ngôi nhà của bạn hơn.

Tác giả: Lam Chi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn