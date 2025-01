5 thanh niên nằm ngủ giữa nhà và sự xuất hiện của người đàn ông lúc rạng sáng khiến tất cả vùng dậy

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ trộm liều lĩnh trèo tường đột nhập vào bên trong nhà khiến nhiều người được phen hú vía. Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh của ngôi nhà ghi lại vào rạng sáng ngày 19/1.

Your browser does not support the video tag.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, khi 5 thanh niên bật quạt đắp chăn vô tư nằm ngủ ngay giữa phòng khách thì có một đối tượng lạ mặt đột nhập vào nhà.

Dù thấy 5 thanh niên cao lớn ở nhà, nhưng người đàn ông vẫn rón rén lại gần nhón chiếc điện thoại đang để dưới sàn nhà. Khi tên trộm định tiến vào bên trong để trộm đồ thì một trong 5 thanh niên đã giật mình thức giấc.

Ngay khi đối diện trực tiếp với tên trộm thì cả hai đều có vẻ giật mình thảng thốt. Tuy nhiên, kẻ trộm đã kịp phản ứng lại và quay người bỏ chạy. Lúc này thanh niên cũng hô hoán anh em vùng dậy đuổi theo.

Tuy nhiên, đối tượng đã kịp trèo tường tẩu thoát bởi bên ngoài cổng nhà đã có một đối tượng đừng chờ, sẵn sàng nổ máy bỏ chạy ngay khi bị phát hiện.

Dù một thanh niên cũng đã cố gắng trèo tường đuổi theo nhưng đối tượng phóng xe đi mất chỉ bỏ lại chiếc túi đựng đồ nghề bảo gồm nghề như đây thừng, đèn pin, kéo, mỏ lết...

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người lo lắng trước sự manh động và liều lĩnh của tên trộm trong những ngày cuối năm. Nhiều người cũng lên tiếng nhắc nhở người dân nên chú ý khóa cửa cẩn thận, chú ý cất giữ tài sản và hạn chế di chuyển đến những khu vực vắng người vào đêm khuya để các đối tượng trộm cướp không có cơ hội để ra tay.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn