5 mẫu xe đặc biệt nhất trong bộ sưu tập xe đắt nhất thế giới của Sultan Brunei

Aston Martin AM3 là một dự án do Sultan của Brunei đặt hàng riêng. Xe được cho là do Pininfarina thiết kế, và Carrozeria Coggiola - cũng là một công ty tới từ Ý - chế tạo. Cũng vì lý do trên mà dự án độc bản này mang chất Ý nhiều hơn là chất Aston Martin, dù nền tảng kỹ thuật vẫn là của thương hiệu Anh - Ảnh: brunei_cars_2001