5 loại quả giúp duy trì mái tóc trẻ lâu, ít bạc

Dưới đây là 5 loại quả tự nhiên nên bổ sung thường xuyên để hỗ trợ nuôi dưỡng mái tóc khỏe và đen mượt lâu dài.

Quả mọng - tăng cường collagen, bảo vệ nang tóc

Các loại quả mọng như việt quất, dâu tây, mâm xôi đen chứa nhiều vitamin C và anthocyanin, giúp chống oxy hóa và bảo vệ nang tóc khỏi gốc tự do - nguyên nhân làm hư tổn melanin và gây bạc tóc.

Bác sĩ Anthony Rossi (Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering, Mỹ) cho biết, vitamin C trong quả mọng còn giúp kích thích cơ thể sản sinh collagen - thành phần quan trọng duy trì cấu trúc và độ đàn hồi của tóc. Ông khuyến nghị nên bổ sung thường xuyên các loại quả giàu vitamin C như quả mọng, cam quýt, rau xanh và cà chua để tóc chắc khỏe và giảm rụng.

Chiết xuất vỏ lựu có thể bảo vệ màu tóc, giảm hiện tượng bạc tóc nhờ khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ

Lựu - thúc đẩy tuần hoàn máu, giữ màu tóc tự nhiên

Lựu chứa nhiều polyphenol và hợp chất sinh học có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, giúp cải thiện lưu thông máu ở da đầu, từ đó nang tóc được nuôi dưỡng tốt hơn.

Các nghiên cứu đăng trên Journal of Nutritional Biochemistry cho thấy, chiết xuất vỏ lựu có thể bảo vệ màu tóc, giảm hiện tượng bạc tóc nhờ khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ. Việc bổ sung lựu thường xuyên giúp tóc khỏe, dày và duy trì màu tự nhiên lâu hơn.

Chuối - bổ sung vitamin B6, đồng và kali giúp duy trì sắc tố tóc

Chuối giàu vitamin B6, đồng và kali - những vi chất tham gia quá trình tổng hợp melanin, sắc tố quyết định màu tóc. Ăn chuối đều đặn giúp cung cấp năng lượng, cải thiện sức khỏe tổng thể và giảm nguy cơ tóc bạc sớm.

Các chuyên gia khuyến nghị, nên ăn chuối mỗi ngày, bởi ngoài tác dụng nuôi dưỡng tóc, chuối còn giúp ổn định tâm trạng, tăng miễn dịch và duy trì năng lượng ổn định -rất tốt cho người trung niên.

Nho đen - giàu resveratrol, giúp tóc chắc khỏe và chống bạc sớm

Nho đen là nguồn dồi dào resveratrol và vitamin E, hai chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ nang tóc khỏi stress oxy hóa - nguyên nhân chính gây bạc và rụng tóc sớm.

Theo nghiên cứu của Zhang và cộng sự (2021), resveratrol giúp kéo dài chu kỳ sinh trưởng của tóc, giảm rụng và kích thích tóc mọc mới. Ngoài ra, nho đen còn chứa sắt, giúp tăng cường lưu thông máu đến da đầu, nuôi dưỡng tóc chắc khỏe và bóng mượt.

Đu đủ - bổ sung beta-carotene, vitamin A và C giúp tóc đen khỏe

Đu đủ cung cấp nhiều beta-carotene, vitamin A và vitamin C, hỗ trợ cơ thể tổng hợp collagen và duy trì sắc tố melanin cho tóc.

Enzyme papain trong đu đủ còn giúp tăng khả năng hấp thu dưỡng chất, gián tiếp nuôi dưỡng tóc từ bên trong. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, chế độ ăn giàu vitamin A từ các loại trái cây như đu đủ giúp tóc khỏe, ít gãy rụng và hạn chế bạc sớm.

Duy trì mái tóc khỏe mạnh từ bên trong

Để làm chậm quá trình bạc tóc, nên bổ sung thường xuyên các loại quả giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, kết hợp ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng và bảo vệ tóc khỏi nắng, hóa chất. Một chế độ dinh dưỡng lành mạnh cùng thói quen sinh hoạt hợp lý sẽ giúp bạn duy trì mái tóc đen, khỏe và trẻ trung lâu dài.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV