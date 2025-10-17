6 kiểu nhà không tốt gia chủ nên tránh

Trong phong thủy, ngôi nhà không chỉ là nơi che mưa nắng mà còn là “tổ ấm” ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tài vận và tinh thần của gia chủ.

Một số kiểu nhà tuy đẹp về hình thức nhưng phạm phong thủy, dễ khiến cuộc sống của các thành viên gặp trắc trở. Dưới đây là những kiểu nhà không tốt mà bạn nên tránh khi xây dựng hoặc mua nhà.

Kiểu nhà chữ bát

Theo quan niệm phong thủy, xây nhà theo dạng chữ bát không được khuyến khích vì kiểu nhà này mang lại những điều xui xẻo.

Kiểu nhà chữ bát được cho là mang lại xui xẻo. Ảnh: Vinavic

Chữ bát còn có nghĩa là nghèo khổ, bệnh tật và cô đơn. Gia đình sống trong nhà hình chữ bát thường phải đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính và sức khỏe.

Thêm nữa, việc xây nhà chữ bát cũng được coi là có khả năng gây ra tai nạn và dẫn đến tổn thất tinh thần trong gia đình.

Nhà có hình dáng méo mó, khuyết góc

Những ngôi nhà méo mó, thiếu góc hoặc bị lệch so với hướng chuẩn thường khiến năng lượng trong nhà lưu thông không đều. Điều này dễ dẫn đến mất cân bằng âm dương, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của gia chủ.

Đặc biệt, nếu góc khuyết nằm ở vị trí tương ứng với cung tài lộc hoặc cung nhân đinh, công việc và mối quan hệ gia đình có thể gặp bất lợi.

Nhà thấp hơn mặt đường hoặc ở vị trí tụ nước

Ngôi nhà nằm thấp hơn mặt đường thường khiến nước mưa, rác thải dễ chảy vào, gây ẩm thấp, tù hãm sinh khí. Trong phong thủy, đây được xem là “thế hạ thủy”, khiến tài vận bị cuốn trôi, công việc khó hanh thông.

Nếu buộc phải chọn vị trí này, gia chủ nên làm hệ thống thoát nước tốt, nâng nền cao và tạo độ dốc để tránh tụ nước trước cửa.

Cửa chính đối diện với đường đâm thẳng

Cửa chính được ví như “miệng” của ngôi nhà, là nơi đón sinh khí. Khi có con đường đâm thẳng vào cửa, dòng khí mạnh mẽ này được gọi là “xung sát”, dễ mang năng lượng tiêu cực vào nhà.

Gia chủ có thể gặp nhiều áp lực, dễ ốm đau hoặc làm ăn thất bát. Cách hóa giải thông thường là đặt bình phong, hàng cây hoặc bức tường chắn để giảm bớt luồng khí xung trực.

Kiểu nhà hình cánh quạt

Theo quan niệm phong thủy, nhà có hình dáng cánh quạt tạo ra dòng năng lượng xoay vòng mạnh mẽ. Điều này đồng nghĩa với việc chủ nhà phải đối mặt với sự bất ổn và thất bại trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống.

Những ngôi nhà mang hình dạng cánh quạt cũng được xem là nguyên nhân dẫn đến cuộc sống gia đình khó khăn và thiếu thốn về tài chính.

Kiểu nhà cột to, cột nhỏ

Cột to thường mang lại sự vững chắc cho ngôi nhà. Trong khi đó, cột nhỏ tạo cảm giác nhẹ nhàng và thanh thoát hơn. Sự kết hợp giữa cột to, cột nhỏ có thể tạo ra một không gian sống độc đáo. Mỗi loại cột đều có những ưu điểm riêng, phù hợp với từng phong cách kiến trúc khác nhau.

Theo góc nhìn phong thủy, nhà với cột lớn và cột nhỏ có thể tạo ra môi trường tiêu cực, ảnh hưởng đến tâm linh và sự hòa hợp trong gia đình.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn