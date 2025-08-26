44 điểm đang ách tắc giao thông, hàng không, đường sắt trở lại hoạt động bình thường

Thông tin từ Bộ Xây dựng cho biết, tính đến sáng 26/8/2025, Cục Đường bộ Việt Nam ghi nhận 44 vị trí bị ách tắc giao thông, trong đó Nghệ An chịu thiệt hại nặng nhất với 18 vị trí tắc nghẽn, cùng 12 vị trí ngập nước và 4 vị trí sạt trượt ta luy. Các lực lượng liên quan đang tăng cường bảo dưỡng, đặt biển cảnh báo và phân công người điều hành giao thông để tránh nguy cơ tai nạn.

Tại các tỉnh, thành phố, các Sở Xây dựng đã chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải và bến xe chủ động điều chỉnh hành trình, thời gian và lộ trình để tránh những khu vực nguy hiểm. Xe hợp đồng và xe du lịch không được phép hoạt động tại các khu vực có cảnh báo mưa lũ và sạt lở đất. Đồng thời, các bến xe khách cũng phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo không có phương tiện xuất bến vào các khu vực nguy hiểm.

Bên cạnh đó, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam tiếp tục theo sát diễn biến bão số 5. Các công điện, bao gồm Công điện số 4055 và 4076, đã được phát đi để hướng dẫn các đơn vị và Sở Xây dựng sẵn sàng ứng phó. Trong khu vực quản lý của các cảng vụ, hơn 500 tàu thuyền (gồm 201 tàu biển và 300 phương tiện thủy nội địa) đang được theo dõi chặt chẽ. Các lực lượng liên quan đã kiểm đếm và duy trì liên lạc thường xuyên với tàu thuyền để kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp, không để tàu thuyền vào khu vực nguy hiểm.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, các lực lượng liên quan không chỉ chủ động ứng phó, mà còn đang thực hiện công tác rà soát vật tư dự phòng (rọ thép, đá hộc, đá dăm, thiết bị cứu hộ…) để kịp thời điều chuyển đến các khu vực có nguy cơ cao. Việc theo dõi sát sao tình hình mưa bão, sạt lở và lũ ống, lũ quét cũng được đẩy mạnh nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Trong lĩnh vực đường sắt, hàng không, theo Công điện số 387/CĐ-ĐS ngày 23/8/2025 của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, bão số 5 đã gây gián đoạn giao thông tại một số khu gian, đặc biệt là tại khu vực Quán Hành - Vinh, Vinh - Yên Xuân và một số khu vực khác. Cụ thể, cây cối và cột điện đổ vào đường sắt đã khiến giao thông bị phong tỏa trong một số khoảng thời gian từ 18h38 ngày 25/8 đến 4h55 ngày 26/8/2025.

Các đơn vị chức năng đã triển khai khắc phục sự cố nhanh chóng, bảo đảm an toàn cho các tuyến đường sắt. Tại khu gian Mỹ Lý - Quán Hành, dây cáp viễn thông cũng đã bị đổ vào đường sắt và các đơn vị đã xử lý kịp thời. Đến 5h00 ngày 26/8/2025, toàn bộ khu vực ảnh hưởng của bão số 5 đã được khôi phục, và các tàu khách như SE1, SE3, SE19... đã tiếp tục hành trình sau thời gian tạm dừng.

Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành Công điện số 3723/CĐ-CHK về việc chủ động ứng phó với bão số 5, yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống bão. Các sân bay đã chuẩn bị sẵn sàng phương án khôi phục, bảo vệ công trình và phương tiện, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến bão để điều chỉnh kế hoạch bay khi cần thiết. Tính đến sáng ngày 26/8, các cảng hàng không Vinh, Đồng Hới và Thọ Xuân đã tiếp nhận máy bay trở lại, hoạt động đảm bảo an toàn. Các công tác bảo vệ cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn cho hạ tầng cảng hàng không, sân bay cũng đã được thực hiện. Các tuyến bay và các chuyến tàu đã tiếp tục hoạt động bình thường.

