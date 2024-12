41 người đi gói du lịch Giáng sinh trên chuyến bay gặp nạn ở Hàn Quốc

Người thân của một hành khách trên chiếc máy bay gặp nạn ôm nhau. Ảnh: Reuters.

Trong số các hành khách trên chuyến bay Jeju Air gặp nạn vào ngày 29/12 tại Hàn Quốc, 41 người là khách hàng của một tour du lịch trọn gói do công ty lữ hành địa phương tổ chức, theo Chosun Biz.

Theo giới du lịch, công ty lữ hành A đã bán tour trọn gói kéo dài 3 đêm 5 ngày từ ngày 25/12 đến Bangkok, Thái Lan.

Gói này bao gồm chơi golf ở Bangkok, mát-xa chân và du thuyền ăn tối, với mức giá khoảng 1,4 triệu won/người. Chuyến bay trở về dự kiến khởi hành từ Bangkok vào 1h30 sáng (giờ địa phương) và hạ cánh tại sân bay Muan lúc 8h30 sáng ngày 29/12.

"Chúng tôi xác nhận rằng có 41 khách hàng trên chuyến bay gặp sự cố", đại diện của công ty lữ hành A cho biết. “Tuy nhiên, do thiếu thông tin liên lạc với gia đình, chúng tôi vẫn chưa thể liên hệ với họ".

Hầu hết khách hàng sử dụng tour trọn gói được cho ở độ tuổi trung niên trở lên.

Mọi người lắng nghe khi một viên chức tiết lộ thêm tên của hành khách thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay. Ảnh: Reuters.

Trước đó Newsis cũng đưa tin chuyến bay của Jeju Air chở theo nhiều du khách trở về từ chuyến du lịch Giáng sinh kéo dài 5 ngày đến Bangkok. Tuyến Muan-Bangkok chỉ hoạt động 4 lần một tuần kể từ ngày 8/12, như một phần của lịch trình theo mùa sẽ kéo dài đến ngày 23/3/2025.

Máy bay của hãng hàng không Jeju Air gặp nạn khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Muan sáng 29/12. Khi gặp nạn, chiếc máy bay chở 181 người - bao gồm cả hành khách và phi hành đoàn.

Vài giờ sau vụ tai nạn, các thành viên gia đình nạn nhân đã tập trung tại khu vực sảnh đến của sân bay.

Theo Reuters, tiếng khóc và la hét được nghe thấy khi nhân viên y tế công bố tên của 22 nạn nhân ban đầu đã được xác định bằng dấu vân tay. Giấy tờ được phát cho các gia đình để ghi lại thông tin liên lạc của họ.

Giới chức địa phương cho biết 179 người được cho thiệt mạng, trong khi 2 người sống sót được đưa ra khỏi phần đuôi máy bay và đang được điều trị tại bệnh viện gần đó.

Hiện trường giải cứu máy bay Jeju Air gặp nạn tại Hàn Quốc Hơn 700 lính cứu hỏa, cảnh sát, binh lính, lực lượng bảo vệ bờ biển và nhân viên sân bay được triển khai đến hiện trường vụ tai nạn máy bay Jeju Air ở sân bay Muan, Hàn Quốc ngày 29/12.

Nguồn tin: znews.vn