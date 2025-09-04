Nhóm bảo mẫu hành hạ trẻ ở Mái ấm Hoa Hồng lĩnh án tù

Ngày 3/9, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên, Toà án Nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng) 2 năm 3 tháng tù về tội “Hành hạ người khác” theo điều 140 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Giáp Thị Sông Hương (chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng, ở giữa) bị tuyên phạt 2 năm 3 tháng tù. (Ảnh: A.T)

Cùng tội danh trên, các bị cáo là bảo mẫu của cơ sở mái ấm này gồm: Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (47 tuổi) bị tuyên 2 năm tù, Diệp Ngọc Tuyền (48 tuổi) bị tuyên 2 năm tù, Trang Mỹ Nhanh (72 tuổi) bị tuyên 1 năm tù.

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2023 đến ngày 4/9/2024, các bị cáo Cẩm và Tuyền thường xuyên có hành vi chửi rủa, dùng tay, ông nhựa tay cầm của cây lau nhà, đũa gỗ, đánh vào cơ thể khi thay tã, cho các bé bú, xách ném các bé xuống nệm, tát, đánh vào cơ thể các bé trong Phòng 101 và Phòng 202.

Các bị cáo Hương và Nhanh cũng có hành vi thường xuyên chửi rủa, dùng tay, chân, bìa carton cuộn tròn, chai dầu gió, lược để đánh và dùng tay xách, ném các cháu trong Phòng 102.

Hành vi của các bị cáo được xác định lặp đi lặp lại nhiều lần có tính hệ thống làm ảnh hưởng đến sự phát triển của các trẻ em đang được nuôi dưỡng tại cơ sở Mái ấm Hoa Hồng.

Tác giả: Tỷ Huỳnh

Nguồn tin: vov.vn