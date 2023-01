4 loại giấy tờ cần có khi bỏ sổ hộ khẩu từ 1/1/2023

Khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú 2020 quy định từ ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng trong các thủ tục hành chính. Thay vào đó, cơ quan chức năng quản lý thông tin về cư trú của công dân trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Với hình thức quản lý mới thay vì thủ công bằng sổ giấy như trước đây, từ năm 2023, mọi giao dịch hành chính cần sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ chuyển sang phần mềm công nghệ thông tin hiện đại, hiệu quả hơn.

Người dân vẫn cần làm các thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú. Tuy nhiên, cơ quan công an không còn cấp sổ giấy, mà sẽ cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu về dân cư. Khi cần giao dịch các thủ tục liên quan đến sổ hộ khẩu, cơ quan chức năng khai thác thông tin trên hệ thống do Bộ Công an quản lý.

Tại họp báo quý IV chiều 26/12, đại diện Bộ Tư pháp khẳng định cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với hơn 58 triệu dữ liệu hộ tịch các loại đang được khai thác, sử dụng hiệu quả. Hệ thống cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý đã sẵn sàng chia sẻ, kết nối.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp đã ban hành quyết định bãi bỏ 37 thủ tục hành chính, không yêu cầu người dân phải xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy để giao dịch. Thay vào đó, tổ chức và cá nhân thực hiện một trong 7 phương thức do Bộ Công an hướng dẫn để sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Như vậy, từ ngày 1/1/2023, công dân cần phải có một trong 4 loại giấy tờ để thực hiện các giao dịch hành chính hay dân sự, gồm: Căn cước công dân gắn chip; tài khoản định danh điện tử; giấy xác nhận thông tin về cư trú; thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với người chưa được cấp căn cước công dân.

Bộ Công an đề nghị mọi người dân đến độ tuổi (từ đủ 14 tuổi trở lên) khẩn trương đến cơ quan công an nơi gần nhất để làm căn cước công dân gắn chip, đăng ký tài khoản định danh điện tử để được đảm bảo thực hiện quyền lợi của mình khi sổ hộ khẩu bị bãi bỏ.

