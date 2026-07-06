3 thức uống bình dân buổi sáng giúp gan phục hồi tự nhiên

Gan là cơ quan đảm nhiệm hàng trăm chức năng quan trọng trong cơ thể, từ chuyển hóa dinh dưỡng, sản xuất protein đến đào thải độc tố. Dù gan có khả năng tự tái tạo đáng kinh ngạc, việc duy trì lối sống lành mạnh, trong đó có lựa chọn đồ uống phù hợp vào buổi sáng, sẽ góp phần hỗ trợ cơ quan này hoạt động hiệu quả hơn.

Lựa chọn đồ uống phù hợp vào buổi sáng không chỉ hỗ trợ gan hồi phục tốt mà còn giúp bạn đón ngày mới năng động, sảng khoái hơn. Ảnh: Magnific.

Nước ấm - Đồ uống đơn giản nhưng hiệu quả

Sau một đêm dài, cơ thể mất đi một lượng nước nhất định thông qua quá trình hô hấp và bài tiết. Vì vậy, bắt đầu ngày mới bằng một cốc nước ấm giúp bù nước, thúc đẩy trao đổi chất và tạo điều kiện để gan thực hiện tốt các chức năng chuyển hóa, đào thải của mình.

Khi cơ thể được cung cấp đủ nước, gan cũng hoạt động hiệu quả hơn trong việc duy trì cân bằng nội môi và loại bỏ các chất cặn bã. Thói quen uống nước vào buổi sáng còn góp phần hỗ trợ chức năng gan và giảm nguy cơ tích tụ mỡ trong gan khi kết hợp với chế độ ăn uống, vận động hợp lý.

Nếu muốn tăng hương vị, bạn có thể thêm vài giọt nước cốt chanh. Theo Baidu Health, nước chanh cung cấp vitamin C - chất chống oxy hóa quan trọng có khả năng trung hòa các gốc tự do, từ đó giúp hạn chế tổn thương tế bào gan do stress oxy hóa. Vitamin C cũng góp phần giảm áp lực lên gan và hỗ trợ duy trì hoạt động bình thường của cơ quan này.

Tuy nhiên, người mắc bệnh dạ dày hoặc trào ngược dạ dày - thực quản nên hạn chế uống nước chanh khi bụng đói để tránh kích ứng.

Cà phê ít hoặc không đường - Thức uống có nhiều lợi ích cho gan

Theo GoodRx, trong số các loại đồ uống, cà phê là thức uống có nhiều bằng chứng khoa học nhất về lợi ích đối với gan. Một ly cà phê vào buổi sáng không chỉ tăng năng lượng, cải thiện tâm trạng, mà còn cho cả sức khỏe gan.

Nghiên cứu được đăng trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ (NIH) cho thấy tiêu thụ 2 tách cà phê hàng ngày trong khung giờ phù hợp giúp bảo vệ chống lại sự tiến triển của hầu hết dạng bệnh gan. Các nhà khoa học cho rằng lợi ích này đến từ hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào trong cà phê. Thức uống này được chứng minh có thể giúp giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, xơ gan và ung thư gan.

Để phát huy lợi ích, mọi người nên uống cà phê sau bữa sáng thay vì khi bụng đói nhằm hạn chế kích thích dạ dày và giảm cảm giác bồn chồn do caffeine. Đồng thời, nên ưu tiên cà phê đen hoặc chỉ thêm rất ít đường, tránh các loại cà phê pha nhiều kem béo, sữa đặc hoặc siro vì lượng đường và calo cao có thể gây bất lợi cho sức khỏe chuyển hóa.

Trà xanh là một trong những loại đồ uống buổi sáng tốt cho gan nếu sử dụng phù hợp. Ảnh: Shutterstock.

Trà xanh - Giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào gan

Trà xanh từ lâu được xem là một trong những thức uống có lợi cho sức khỏe nhờ chứa hàm lượng cao các chất chống oxy hóa, đặc biệt là catechin và epigallocatechin gallate (EGCG). Theo Times of India, các nghiên cứu cho thấy EGCG có thể hỗ trợ điều hòa quá trình chuyển hóa chất béo, giảm tích tụ mỡ trong gan và góp phần bảo vệ gan ở những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa.

Bên cạnh đó, lượng polyphenol dồi dào trong trà xanh giúp chống lại stress oxy hóa - một trong những nguyên nhân quan trọng gây tổn thương tế bào gan. Uống trà xanh điều độ có thể góp phần giảm viêm, cải thiện chuyển hóa lipid và hỗ trợ giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ ở một số người.

Tuy nhiên, vào buổi sáng, không nên uống trà xanh quá đặc hoặc khi bụng quá đói vì có thể gây cồn cào hoặc khó chịu ở dạ dày.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn