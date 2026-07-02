3 thực phẩm mùa hè vừa bổ thận, tốt cho sinh lý lại nhẹ bụng

Bạn có nhận thấy dạo gần đây mình thường xuyên cảm thấy mệt mỏi? Buổi sáng chuông báo thức reo mãi vẫn không muốn dậy; ban ngày ngồi trong phòng điều hòa một lúc là tay chân lạnh buốt; dù không làm việc nặng nhưng cả người uể oải, thiếu sức sống; ăn uống không ngon miệng, bụng lúc nào cũng đầy chướng...

Nếu bạn gặp một hoặc nhiều biểu hiện trên, rất có thể dương khí trong cơ thể đang dần suy giảm, theo quan niệm Đông y.

Theo Tencent News, năm nay, giai đoạn nắng nóng cao điểm theo quan niệm Đông y, còn gọi là Tam phục, bắt đầu từ ngày 15/7 và kéo dài đến 23/8, tổng cộng 40 ngày, dài hơn năm ngoái 10 ngày. Theo y học cổ truyền, đây là thời điểm dương khí tập trung nhiều ở bề mặt cơ thể, trong khi các tạng phủ bên trong lại dễ bị hàn lạnh. Việc ở lâu trong phòng điều hòa và thường xuyên uống đồ lạnh được cho là tạo điều kiện để hàn thấp tích tụ trong cơ thể.

Người xưa có câu: "Xuân hạ dưỡng dương". Khoảng thời gian trước khi bước vào thời điểm nóng nhất được xem là "thời điểm vàng" để bồi bổ dương khí và củng cố nền tảng sức khỏe. Không cần những thực phẩm đắt tiền, chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc ngoài chợ cũng có thể giúp hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường dương khí.

Dưới đây là 3 loại thực phẩm được khuyến khích nên ăn trước khi vào thời điểm nóng nhất trong năm.

Gừng giúp làm ấm cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa

Từ lâu, gừng đã được xem là một trong những gia vị có lợi cho sức khỏe. Người Trung Quốc có câu: "Mùa đông ăn củ cải, mùa hè ăn gừng", hàm ý mỗi mùa nên lựa chọn thực phẩm phù hợp để chăm sóc cơ thể.

Theo Đông y, gừng có vị cay, tính ấm, giúp làm ấm dạ dày, tán hàn và hỗ trợ tiêu hóa. Với những người thường xuyên sử dụng đồ uống lạnh hoặc ngồi điều hòa nhiều giờ, ăn một lượng gừng vừa phải được cho là giúp giảm cảm giác lạnh bụng, kích thích tiêu hóa và cải thiện cảm giác ăn ngon miệng.

Gừng non có vị dịu hơn gừng già, có thể thái lát ngâm giấm và đường để ăn kèm bữa sáng. Ngoài ra, trà gừng nấu cùng táo đỏ và một ít đường nâu cũng là thức uống được nhiều người lựa chọn để làm ấm cơ thể.

Tuy nhiên, Đông y khuyến cáo nên dùng gừng vào buổi sáng hoặc ban ngày. Ăn quá nhiều hoặc sử dụng vào buổi tối có thể gây nóng trong và ảnh hưởng đến giấc ngủ ở một số người.

Gừng là một trong những vị thuốc không thể thiếu trong ẩm thực và y học cổ truyền. Ảnh: Pixabay.

Củ mài tốt cho hệ tiêu hóa

Củ mài, hay hoài sơn, là thực phẩm quen thuộc trong nhiều món canh, cháo và các bài thuốc cổ truyền. Theo Đông y, đây là nguyên liệu có vị ngọt, trung tính, không quá nóng cũng không quá lạnh, giúp bổ tỳ, dưỡng vị, thúc đẩy sản sinh dịch cơ thể và hỗ trợ chức năng phổi.

Y học cổ truyền cho rằng một hệ tiêu hóa khỏe mạnh là nền tảng để cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Khi hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn, từ đó góp phần duy trì sức khỏe và thể lực.

Ưu điểm của củ mài là phù hợp với nhiều nhóm người, từ trẻ em đến người cao tuổi. Loại củ này cũng khá dễ chế biến. Bạn có thể hấp chín rồi chấm với một ít mật ong, nấu cùng gà và ngô thành món canh bổ dưỡng hoặc cắt nhỏ nấu cháo để dễ tiêu hóa.

Ăn củ mài khoảng 2-3 lần mỗi tuần là cách đơn giản để bổ sung thêm chất xơ, vitamin và khoáng chất vào khẩu phần ăn mùa hè.

Hẹ hỗ trợ tiêu hóa và sinh lý nam giới

Hẹ là loại rau theo mùa, thường phát triển tốt vào đầu hè. Theo Đông y, hẹ có vị cay, tính ấm, có tác dụng ôn dương, bổ thận, kiện vị và hỗ trợ tiêu hóa. Dưới góc độ y học hiện đại, rau hẹ chứa nhiều hợp chất sunfua, saponin và vitamin C, có tác dụng kháng khuẩn, hỗ trợ lưu thông máu. Vì vậy, loại rau này thường được khuyên dùng cho những người hay mệt mỏi, ăn uống kém hoặc cảm thấy thiếu sức sống trong thời tiết nắng nóng.

Bên cạnh đó, hẹ còn được nhiều người biết đến là thực phẩm có lợi cho sức khỏe sinh lý nam giới theo quan niệm y học cổ truyền.

Hẹ có thể chế biến thành nhiều món ăn đơn giản như hẹ xào trứng, hẹ xào thịt hoặc dùng làm nhân bánh, há cảo. Tuy nhiên, những người có cơ địa dễ nóng trong không nên ăn quá nhiều mà chỉ nên bổ sung vài bữa mỗi tuần.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn