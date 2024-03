3 nữ y tá bị sa thải sau khi khoe clip nhảy múa trong phòng mổ

Your browser does not support the video tag.

Video: Ba nữ y tá nhảy múa và quay video trong phòng phẫu thuật. (Nguồn: Mirror Now)

Sự việc xảy ra tại Trung tâm Nghiên cứu và Viện PG Dau Kalyan Singh - một bệnh viện công ở thành phố Raipur, bang Chhattisgarh, Ấn Độ. Ba nữ y tá Tripti Dasar, Pushpa Sahu và Tej Kumari bị sa thải sau khi đăng lên mạng xã hội video họ đang nhảy múa theo nhạc trong phòng mổ.

Đoạn video ghi lại cảnh các y tá mặc bộ đồng phục y tế màu xanh lá cây nhảy theo nền nhạc của bài hát nổi tiếng trong lúc đang cầm trên tay các dụng cụ phẫu thuật.

Các y tá này lẽ ra đang làm việc tại khoa Cấp cứu của bệnh viện vào thời điểm đó. Họ được cho là đã rời bỏ vị trí của mình. Hành động đi dép lê vào phòng mổ và quay phim nhảy múa theo nhạc ở đây đã vi phạm nội quy khu phẫu thuật.

TS Hemant Sharma, Phó Giám đốc bệnh viện, cho biết các nữ y tá đã quay phim bên trong Phòng Phẫu thuật thẩm mỹ và Bỏng vào ngày 5/2. Cả ba người đều là y tá được trả lương hàng ngày tại bệnh viện.

Vụ việc trở thành tâm điểm dư luận do sự xuất hiện lá đơn khiếu nại họ vào ngày 23/2. Các y tá Tripti, Pushpa và Tej bị sa thải ngay sau đó. TS Sharma nhấn mạnh rằng, việc chụp ảnh và quay video trong phòng mổ là vi phạm quy định; không những thế, họ còn đi dép lê vào phòng mổ vô trùng.

Ông nói thêm: "Họ còn bị cáo buộc đã cư xử không đúng mực với người phụ trách phòng khi cô ấy phản đối hành động của họ".

Ba nữ y tá nhảy múa trong phòng phẫu thuật. (Ảnh: AsiaWire)

Những sự cố tương tự từng xảy ra ở các nước khác. Trong thời kỳ dịch COVID-19, gia đình một số bệnh nhân ung thư tại Anh đã hủy bỏ việc điều trị và chỉ trích việc đăng video về các điệu nhảy trong bệnh viện. Các video này được nhiều bộ phận tạo ra để nâng cao tinh thần đang sa sút của mọi người trong bệnh viện ở thời điểm tỷ lệ tử vong do dịch bệnh tăng cao.

Một trường hợp khác xảy ra vào tháng 10/2023. Hai y tá thực tập Charmaine Keandra và Smart Muranda (người Namibia) bị kỷ luật sau khi đăng lên TikTok video quay cảnh họ khiêu vũ trong một phòng khám. Hai nữ y tá cho biết đó là cảnh họ đang ăn mừng sau khi giúp một bệnh nhân sinh con thành công.

"Bệnh nhân được đưa đến phòng khám, được phẫu thuật, em bé vẫn ổn và người mẹ cũng ổn. Sau đó, vì vui nên chúng tôi quyết định làm video đăng TikTok", một trong hai y tá thực tập nói. Trung tâm Y tế Welwitschia cáo buộc hai thực tập sinh đã không tuân theo quy tắc làm việc và ảnh hưởng đến danh tiếng của đơn vị.

Tác giả: NHẬT THÙY

Nguồn tin: vtcnews.vn